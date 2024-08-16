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На севере Москвы задержали пьяного водителя-дебошира - РИА Новости, 16.08.2024
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22:41 16.08.2024
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На севере Москвы задержали пьяного водителя-дебошира
На севере Москвы задержали пьяного водителя-дебошира - РИА Новости, 16.08.2024
На севере Москвы задержали пьяного водителя-дебошира
Полиция задержала мужчину с признаками опьянения, который угрожал "оружием" после того, как врезался в шлагбаум во дворе одного из районов на севере Москвы,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:41
2024-08-16T22:41
происшествия
авто
москва
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полиция задержала мужчину с признаками опьянения, который угрожал "оружием" после того, как врезался в шлагбаум во дворе одного из районов на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "По предварительной информации, на Коровинском шоссе в районе Западное Дегунино, гражданин, с внешними признаками опьянения, передвигаясь на автомобиле, совершил наезд на шлагбаум, размахивал предметом похожим на пистолет", - говорится в сообщении. Уточняется, что полиция пресекла противоправные действия гражданина, он был задержан и доставлен в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства. Сейчас сотрудники полиции проводят устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будут приняты решения в соответствии с законом. В настоящее время сведения о пострадавших от выстрелов, не поступали. Информация о стрельбе проверяется.
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происшествия, авто, москва
Происшествия, Авто, Москва
На севере Москвы задержали пьяного водителя-дебошира

В Москве задержали мужчину, который угрожал "оружием" после наезда на шлагбаум

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль полиции . Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полиция задержала мужчину с признаками опьянения, который угрожал "оружием" после того, как врезался в шлагбаум во дворе одного из районов на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
«
"По предварительной информации, на Коровинском шоссе в районе Западное Дегунино, гражданин, с внешними признаками опьянения, передвигаясь на автомобиле, совершил наезд на шлагбаум, размахивал предметом похожим на пистолет", - говорится в сообщении.
Уточняется, что полиция пресекла противоправные действия гражданина, он был задержан и доставлен в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства.
Сейчас сотрудники полиции проводят устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будут приняты решения в соответствии с законом.
В настоящее время сведения о пострадавших от выстрелов, не поступали. Информация о стрельбе проверяется.
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