https://ria.ru/20240816/zaderzhanie-1966705835.html

На севере Москвы задержали пьяного водителя-дебошира

На севере Москвы задержали пьяного водителя-дебошира - РИА Новости, 16.08.2024

На севере Москвы задержали пьяного водителя-дебошира

Полиция задержала мужчину с признаками опьянения, который угрожал "оружием" после того, как врезался в шлагбаум во дворе одного из районов на севере Москвы,... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:41

2024-08-16T22:41

2024-08-16T22:41

происшествия

авто

москва

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Полиция задержала мужчину с признаками опьянения, который угрожал "оружием" после того, как врезался в шлагбаум во дворе одного из районов на севере Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД. "По предварительной информации, на Коровинском шоссе в районе Западное Дегунино, гражданин, с внешними признаками опьянения, передвигаясь на автомобиле, совершил наезд на шлагбаум, размахивал предметом похожим на пистолет", - говорится в сообщении. Уточняется, что полиция пресекла противоправные действия гражданина, он был задержан и доставлен в территориальный ОМВД для дальнейшего разбирательства. Сейчас сотрудники полиции проводят устанавливают все обстоятельства произошедшего, по результатам которых будут приняты решения в соответствии с законом. В настоящее время сведения о пострадавших от выстрелов, не поступали. Информация о стрельбе проверяется.

https://ria.ru/20240805/magnitogorsk-1964122312.html

москва

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, авто, москва