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В Якутске водитель сбил группу подростков на обочине дороги и скрылся - РИА Новости, 16.08.2024
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04:23 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/yakutsk-1966514056.html
В Якутске водитель сбил группу подростков на обочине дороги и скрылся
В Якутске водитель сбил группу подростков на обочине дороги и скрылся - РИА Новости, 16.08.2024
В Якутске водитель сбил группу подростков на обочине дороги и скрылся
Водитель наехал на четырех несовершеннолетних пешеходов на обочине дороги в Якутске и скрылся, двое школьников госпитализированы, сообщают Госавтоинспекция и... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T04:23
2024-08-16T04:23
якутск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг – РИА Новости. Водитель наехал на четырех несовершеннолетних пешеходов на обочине дороги в Якутске и скрылся, двое школьников госпитализированы, сообщают Госавтоинспекция и прокуратура Якутии. "15 августа в дежурную группу Госавтоинспекции поступило сообщение о наезде на четырех несовершеннолетних пешеходов на въезде в Старую Табагу, которые шли по обочине. По предварительным данным, водитель, совершивший наезд, скрылся с места ДТП. Несовершеннолетних доставили в медучреждение для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России "Якутское". Все обстоятельства выясняются. По данным прокуратуры региона, госпитализированы двое школьников.
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якутск, происшествия
Якутск, Происшествия
В Якутске водитель сбил группу подростков на обочине дороги и скрылся

В Якутске водитель наехал на четырех подростков на обочине дороги и скрылся

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Автомобиль скорой помощи. Архивное фото
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг – РИА Новости. Водитель наехал на четырех несовершеннолетних пешеходов на обочине дороги в Якутске и скрылся, двое школьников госпитализированы, сообщают Госавтоинспекция и прокуратура Якутии.
"15 августа в дежурную группу Госавтоинспекции поступило сообщение о наезде на четырех несовершеннолетних пешеходов на въезде в Старую Табагу, которые шли по обочине. По предварительным данным, водитель, совершивший наезд, скрылся с места ДТП. Несовершеннолетних доставили в медучреждение для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России "Якутское".
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Во Владимирской области три человека погибли в ДТП
Вчера, 17:53
Все обстоятельства выясняются. По данным прокуратуры региона, госпитализированы двое школьников.
 
ЯкутскПроисшествия
 
 
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