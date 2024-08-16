https://ria.ru/20240816/yakutsk-1966514056.html
В Якутске водитель сбил группу подростков на обочине дороги и скрылся
В Якутске водитель сбил группу подростков на обочине дороги и скрылся - РИА Новости, 16.08.2024
В Якутске водитель сбил группу подростков на обочине дороги и скрылся
Водитель наехал на четырех несовершеннолетних пешеходов на обочине дороги в Якутске и скрылся, двое школьников госпитализированы, сообщают Госавтоинспекция и... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T04:23
2024-08-16T04:23
2024-08-16T04:23
якутск
происшествия
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БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг – РИА Новости. Водитель наехал на четырех несовершеннолетних пешеходов на обочине дороги в Якутске и скрылся, двое школьников госпитализированы, сообщают Госавтоинспекция и прокуратура Якутии. "15 августа в дежурную группу Госавтоинспекции поступило сообщение о наезде на четырех несовершеннолетних пешеходов на въезде в Старую Табагу, которые шли по обочине. По предварительным данным, водитель, совершивший наезд, скрылся с места ДТП. Несовершеннолетних доставили в медучреждение для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России "Якутское". Все обстоятельства выясняются. По данным прокуратуры региона, госпитализированы двое школьников.
https://ria.ru/20240815/dtp-1966446842.html
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якутск, происшествия
В Якутске водитель сбил группу подростков на обочине дороги и скрылся
В Якутске водитель наехал на четырех подростков на обочине дороги и скрылся
БЛАГОВЕЩЕНСК, 16 авг – РИА Новости. Водитель наехал на четырех несовершеннолетних пешеходов на обочине дороги в Якутске и скрылся, двое школьников госпитализированы, сообщают Госавтоинспекция и прокуратура Якутии.
"15 августа в дежурную группу Госавтоинспекции поступило сообщение о наезде на четырех несовершеннолетних пешеходов на въезде в Старую Табагу, которые шли по обочине. По предварительным данным, водитель, совершивший наезд, скрылся с места ДТП. Несовершеннолетних доставили в медучреждение для дальнейшего обследования", - говорится в сообщении ОГИБДД МУ МВД России "Якутское".
Все обстоятельства выясняются. По данным прокуратуры региона, госпитализированы двое школьников.