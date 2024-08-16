https://ria.ru/20240816/vzyatki-1966648810.html
Экс-замглавы тюменской колонии получил десять лет колонии за взятки
Экс-замглавы тюменской колонии получил десять лет колонии за взятки - РИА Новости, 16.08.2024
Экс-замглавы тюменской колонии получил десять лет колонии за взятки
Бывший замначальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области осужден на 10 лет по обвинению в получении почти 30 взяток, сообщает региональное управление СК... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:13
2024-08-16T17:13
2024-08-16T17:13
происшествия
тюмень
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ТЮМЕНЬ, 16 авг – РИА Новости. Бывший замначальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области осужден на 10 лет по обвинению в получении почти 30 взяток, сообщает региональное управление СК России. Следствием и судом установлено, что фигурант с декабря 2017 по май 2021 года получал взятки за общее покровительство и попустительство, а также за положительные характеристики нескольким заключенным для условно-досрочного освобождения. "Он признан виновным в совершении 27 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ, (получение взятки должностным лицом в крупном размере). Суд первой инстанции назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет", - говорится в сообщении. Отмечается, что фигурант был задержан благодаря взаимодействию региональных подразделений ФСБ, ФСИН и СК. Колония №4 расположена в Тюмени. По информации на сайте Тюменского районного суда, приговор Алексею Малкову был вынесен еще 9 июля. Его адвокат Андрей Бекин заявил РИА Новости, что приговор пока не вступил в силу. Согласно открытым данным, Малков некоторое время был начальником ИК-4 в Тюмени.
https://ria.ru/20240803/vakhrin-1963812848.html
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происшествия, тюмень
Экс-замглавы тюменской колонии получил десять лет колонии за взятки
Бывшего замначальника колонии в Тюмени осудили на десять лет за взятки
ТЮМЕНЬ, 16 авг – РИА Новости.
Бывший замначальника ФКУ ИК-4 УФСИН России по Тюменской области осужден на 10 лет по обвинению в получении почти 30 взяток, сообщает
региональное управление СК России.
Следствием и судом установлено, что фигурант с декабря 2017 по май 2021 года получал взятки за общее покровительство и попустительство, а также за положительные характеристики нескольким заключенным для условно-досрочного освобождения.
«
"Он признан виновным в совершении 27 эпизодов преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом через посредника взятки в значительном размере), ч. 1 ст. 291.2 УК РФ (мелкое взяточничество), п. "в" ч.5 ст. 290 УК РФ, (получение взятки должностным лицом в крупном размере). Суд первой инстанции назначил подсудимому наказание в виде 10 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима, с лишением права занимать определенные должности на срок 5 лет", - говорится в сообщении.
Отмечается, что фигурант был задержан благодаря взаимодействию региональных подразделений ФСБ, ФСИН и СК.
Колония №4 расположена в Тюмени.
По информации на сайте Тюменского районного суда, приговор Алексею Малкову был вынесен еще 9 июля. Его адвокат Андрей Бекин заявил РИА Новости, что приговор пока не вступил в силу.
Согласно открытым данным, Малков некоторое время был начальником ИК-4 в Тюмени
.