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В Москве пройдет выставка-пристройство животных - РИА Новости, 16.08.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
10:30 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/vystavka-pristroystvo-1966539714.html
В Москве пройдет выставка-пристройство животных
В Москве пройдет выставка-пристройство животных - РИА Новости, 16.08.2024
В Москве пройдет выставка-пристройство животных
Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках" смогут взять питомца, на выставку привезут 20 животных из городских приютов... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:30
2024-08-16T10:30
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
домашние животные
бездомные животные
кошки
собаки
гбу "доринвест"
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках" смогут взять питомца, на выставку привезут 20 животных из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград", сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках". Мероприятие состоится во Всемирный день защиты бездомных животных, 17 августа, с 11:00 до 17:00 на открытой площадке фестиваля городского хозяйства", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, из приюта "Зоорассвет" приедут рыжие щенки Эрик и Дэйл, им всего четыре месяца, они социализированы и мечтают обрести семью. Кроме того, гостям "Лужников" покажут черно-белую Габу и метиса хаски Лекси. Также на выставке будет котенок Макан и его соседи по приюту "Зеленоград": трехцветная кошка Перфекса, кот Дуб с переливающейся шерстью стального цвета и полосатая кошка Лилит. Отмечается, что на выставку также привезут 20 питомцев из приютов ГБУ "Доринвест", подведомственного Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Животные полностью готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы. "Специалисты ГБУ "Доринвест" и волонтеры расскажут гостям о возрасте, характере и особенностях животных, поделятся с будущими хозяевами советами по уходу за питомцами. Те, кто пока не может завести четвероногого друга, узнают, как стать волонтером приюта", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что летние выставки-пристройства животных из городских приютов уже стали традицией. Благодаря выставке, прошедшей на ВДНХ в июле, новый дом обрели семь кошек и один щенок, через несколько дней из приюта забрали еще собаку-участника выставки. На данный момент в 13 городских приютах живут более 16 тысяч животных, информацию о них можно найти в Telegram-канале и на сайте ГБУ "Доринвест".
https://ria.ru/20240815/zhivotnye-1964829422.html
https://ria.ru/20230725/zhivotnye-1885323521.html
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москва, домашние животные, бездомные животные, кошки, собаки, гбу "доринвест"
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, домашние животные, бездомные животные, кошки, Собаки, ГБУ "Доринвест"

В Москве пройдет выставка-пристройство животных

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкПриют для животных в Кусково
Приют для животных в Кусково - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках" смогут взять питомца, на выставку привезут 20 животных из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград", сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках". Мероприятие состоится во Всемирный день защиты бездомных животных, 17 августа, с 11:00 до 17:00 на открытой площадке фестиваля городского хозяйства", - говорится в сообщении.
Сотрудница приюта для бездомных животных в Зеленограде играет с собаками - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
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15 августа, 09:00
Согласно сообщению, из приюта "Зоорассвет" приедут рыжие щенки Эрик и Дэйл, им всего четыре месяца, они социализированы и мечтают обрести семью. Кроме того, гостям "Лужников" покажут черно-белую Габу и метиса хаски Лекси. Также на выставке будет котенок Макан и его соседи по приюту "Зеленоград": трехцветная кошка Перфекса, кот Дуб с переливающейся шерстью стального цвета и полосатая кошка Лилит.
Отмечается, что на выставку также привезут 20 питомцев из приютов ГБУ "Доринвест", подведомственного Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Животные полностью готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКошка на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Кошка на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
Кошка на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКошка в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Кошка в вольере на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
Кошка в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / РИА Новости
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2 из 10
© Фото : Приют "Зоорассвет" (г.Москва)/ВКонтактеПитомец из приюта "Зоорассвет"
Питомец из приюта Зоорассвет
Питомец из приюта "Зоорассвет"
© Фото : Приют "Зоорассвет" (г.Москва)/ВКонтакте
3 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСобака в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСобаки гуляют на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКошка в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Кошка в вольере на территории приюта для бездомных животных Зоорассвет в Кусково
Кошка в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудница приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково Марина ухаживает за питомцами.
Приют для животных в Кусково
Сотрудница приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково Марина ухаживает за питомцами.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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10 из 10
Кошка на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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1 из 10
Кошка в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / РИА Новости
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2 из 10
Питомец из приюта "Зоорассвет"
© Фото : Приют "Зоорассвет" (г.Москва)/ВКонтакте
3 из 10
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 10
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 10
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 10
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 10
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 10
Кошка в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 10
Сотрудница приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково Марина ухаживает за питомцами.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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10 из 10
"Специалисты ГБУ "Доринвест" и волонтеры расскажут гостям о возрасте, характере и особенностях животных, поделятся с будущими хозяевами советами по уходу за питомцами. Те, кто пока не может завести четвероногого друга, узнают, как стать волонтером приюта", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что летние выставки-пристройства животных из городских приютов уже стали традицией. Благодаря выставке, прошедшей на ВДНХ в июле, новый дом обрели семь кошек и один щенок, через несколько дней из приюта забрали еще собаку-участника выставки.
На данный момент в 13 городских приютах живут более 16 тысяч животных, информацию о них можно найти в Telegram-канале и на сайте ГБУ "Доринвест".
Кошка в вольере на территории приюта для безнадзорных животных Зоорассвет в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2023
Кошкин дом: пять наивных вопросов про животных из городских приютов
25 июля 2023, 09:00
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМосквадомашние животныебездомные животныекошкиСобакиГБУ "Доринвест"
 
 
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