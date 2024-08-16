https://ria.ru/20240816/vystavka-pristroystvo-1966539714.html

В Москве пройдет выставка-пристройство животных

В Москве пройдет выставка-пристройство животных - РИА Новости, 16.08.2024

В Москве пройдет выставка-пристройство животных

Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках" смогут взять питомца, на выставку привезут 20 животных из городских приютов... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:30

2024-08-16T10:30

2024-08-16T10:30

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москва

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собаки

гбу "доринвест"

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках" смогут взять питомца, на выставку привезут 20 животных из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград", сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы. "Выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках". Мероприятие состоится во Всемирный день защиты бездомных животных, 17 августа, с 11:00 до 17:00 на открытой площадке фестиваля городского хозяйства", - говорится в сообщении. Согласно сообщению, из приюта "Зоорассвет" приедут рыжие щенки Эрик и Дэйл, им всего четыре месяца, они социализированы и мечтают обрести семью. Кроме того, гостям "Лужников" покажут черно-белую Габу и метиса хаски Лекси. Также на выставке будет котенок Макан и его соседи по приюту "Зеленоград": трехцветная кошка Перфекса, кот Дуб с переливающейся шерстью стального цвета и полосатая кошка Лилит. Отмечается, что на выставку также привезут 20 питомцев из приютов ГБУ "Доринвест", подведомственного Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Животные полностью готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы. "Специалисты ГБУ "Доринвест" и волонтеры расскажут гостям о возрасте, характере и особенностях животных, поделятся с будущими хозяевами советами по уходу за питомцами. Те, кто пока не может завести четвероногого друга, узнают, как стать волонтером приюта", - уточняется в сообщении. Подчеркивается, что летние выставки-пристройства животных из городских приютов уже стали традицией. Благодаря выставке, прошедшей на ВДНХ в июле, новый дом обрели семь кошек и один щенок, через несколько дней из приюта забрали еще собаку-участника выставки. На данный момент в 13 городских приютах живут более 16 тысяч животных, информацию о них можно найти в Telegram-канале и на сайте ГБУ "Доринвест".

https://ria.ru/20240815/zhivotnye-1964829422.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, домашние животные, бездомные животные, кошки, собаки, гбу "доринвест"