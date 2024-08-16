В Москве пройдет выставка-пристройство животных
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Посетители форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках" смогут взять питомца, на выставку привезут 20 животных из городских приютов "Зоорассвет" и "Зеленоград", сообщается на официальном сайте мэра и правительства столицы.
"Выставка-пристройство животных из городских приютов пройдет в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030" в "Лужниках". Мероприятие состоится во Всемирный день защиты бездомных животных, 17 августа, с 11:00 до 17:00 на открытой площадке фестиваля городского хозяйства", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению, из приюта "Зоорассвет" приедут рыжие щенки Эрик и Дэйл, им всего четыре месяца, они социализированы и мечтают обрести семью. Кроме того, гостям "Лужников" покажут черно-белую Габу и метиса хаски Лекси. Также на выставке будет котенок Макан и его соседи по приюту "Зеленоград": трехцветная кошка Перфекса, кот Дуб с переливающейся шерстью стального цвета и полосатая кошка Лилит.
Отмечается, что на выставку также привезут 20 питомцев из приютов ГБУ "Доринвест", подведомственного Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы. Животные полностью готовы к переезду домой: привиты, стерилизованы и здоровы.
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКошка на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Кошка на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
1 из 10
© РИА Новости / РИА Новости | Перейти в медиабанкКошка в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Кошка в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
2 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
4 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
5 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСобака в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
6 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСобаки гуляют на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
7 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
8 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкКошка в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
Кошка в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
9 из 10
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкСотрудница приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково Марина ухаживает за питомцами.
Сотрудница приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково Марина ухаживает за питомцами.
10 из 10
Кошка на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
1 из 10
Кошка в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
2 из 10
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
4 из 10
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
5 из 10
Собака в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
6 из 10
Собаки гуляют на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
7 из 10
Кошки в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
8 из 10
Кошка в вольере на территории приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково.
9 из 10
Сотрудница приюта для бездомных животных "Зоорассвет" в Кусково Марина ухаживает за питомцами.
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"Специалисты ГБУ "Доринвест" и волонтеры расскажут гостям о возрасте, характере и особенностях животных, поделятся с будущими хозяевами советами по уходу за питомцами. Те, кто пока не может завести четвероногого друга, узнают, как стать волонтером приюта", - уточняется в сообщении.
Подчеркивается, что летние выставки-пристройства животных из городских приютов уже стали традицией. Благодаря выставке, прошедшей на ВДНХ в июле, новый дом обрели семь кошек и один щенок, через несколько дней из приюта забрали еще собаку-участника выставки.
На данный момент в 13 городских приютах живут более 16 тысяч животных, информацию о них можно найти в Telegram-канале и на сайте ГБУ "Доринвест".
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