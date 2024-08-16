https://ria.ru/20240816/vystavka-1966699790.html

Выставку трофейной техники в Тюмени посетили около 171 тысяча человек

Выставку трофейной техники в Тюмени посетили около 171 тысяча человек - РИА Новости, 16.08.2024

Выставку трофейной техники в Тюмени посетили около 171 тысяча человек

Выставку "Сила V правде – гордость и победа", на которой представлена трофейная техника НАТО, в Тюмени посетили около 171 тысячи человек, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T21:46

2024-08-16T21:46

2024-08-16T21:46

общество

тюмень

тюменская область

кемерово

александр моор

владимир якушев

единая россия

нато

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ТЮМЕНЬ, 16 авг – РИА Новости. Выставку "Сила V правде – гордость и победа", на которой представлена трофейная техника НАТО, в Тюмени посетили около 171 тысячи человек, сообщил РИА Новости спецпредставитель губернатора Тюменской области по вопросам СВО Николай Савченко. "На вечер пятницы выставку трофейной техники "Сила V правде – гордость и победа в Тюмени посетили 170 700 человек. Завтра заключительный день. Ожидаем рост посетителей. Пока рекордным днём стало прошлое воскресенье - за день на наших площадках побывало 22 тысячи человек", - рассказал Савченко. В пятницу выставочную площадку в Тюмени осмотрели полпред в УрФО, врио секретаря генсовета партии "Единая Россия" Владимир Якушев и глава региона Александр Моор. Якушев отметил, что проект в целом очень удачный и пользуется спросом у жителей регионов, Моор рассказал, что жители и гости города проявляют большой интерес как к технике, так и к мероприятиям, которые проходят в эти дни на данной площадке, в числе посетителей на выставке побывали и родители губернатора, по его словам, они были очень впечатлены увиденным. "В большей степени рассчитывали на интересы молодежи, но приходят люди разных возрастов. Выставка, безусловно, очень интересная, впечатляет. Я думаю, что в оставшееся время ее работы точно рекорд будет по посещаемости", - отметил Моор. Организаторами выставки трофейной техники "Сила V правде - гордость и победа" являются Центральный военный округ, партия "Единая Россия", полпредство и регионы Уральского федерального округа. Выставка открылась 8 июня, посетила Свердловскую, Челябинскую, Курганскую и Тюменскую области. По данным полпредства УрФО, за это время ее гостями стали свыше 530 тысяч человек. 17 августа экспозиция последний день работает в Тюмени, затем отправится в Кемерово. После экспонирования в Сибирском федеральном округе трофеи повезут в Югру и на Ямал.

https://ria.ru/20240812/nato-1965589555.html

https://ria.ru/20240720/vystavka-1960952601.html

тюмень

тюменская область

кемерово

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общество, тюмень, тюменская область, кемерово, александр моор, владимир якушев, единая россия, нато, югра