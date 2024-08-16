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В Белгородской области ввели выплаты за легкие ранения - РИА Новости, 16.08.2024
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В Белгородской области ввели выплаты за легкие ранения
В Белгородской области ввели выплаты за легкие ранения - РИА Новости, 16.08.2024
В Белгородской области ввели выплаты за легкие ранения
Меры поддержки жителей, пострадавших из-за агрессии ВСУ, изменились в Белгородской области в связи с введением режима ЧС разного уровня, в частности, появились... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:34
2024-08-16T20:34
специальная военная операция на украине
общество
жилье
белгородская область
украина
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Меры поддержки жителей, пострадавших из-за агрессии ВСУ, изменились в Белгородской области в связи с введением режима ЧС разного уровня, в частности, появились выплаты за легкие ранения - 300 тысяч рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. "На региональном и федеральном уровне приняты решения о введении в Белгородской области режима чрезвычайной ситуации разного уровня. В связи с этим со вчерашнего дня изменились меры поддержки, выплачиваемые из регионального и федерального бюджетов жителям, пострадавшим в результате агрессии вооруженных формирований Украины. Решение о выплатах принимается оперативным штабом, созданным в рамках указа президента РФ", - написал он в Telegram-канале. Так, единовременная выплата пострадавшим выросла с 10 до 15 тысяч рублей, выплата за частичную потерю имущества первой необходимости увеличилась с 50 до 75 тысяч рублей. "Выплата за полную потерю имущества - 150 тысяч рублей (было 100 тысяч рублей), за легкое ранение - 300 тысяч рублей (такой выплаты не было), за среднее и тяжелое ранение - 600 тысяч рублей (было 500 тысяч рублей), единовременное пособие членам семей погибших мирных жителей - 3 миллиона рублей", - уточнил Гладков. Также предусмотрена частичная компенсация за аренду жилья тем, чьи дома разрушены или непригодны для проживания: 20 тысяч рублей в месяц и 40 тысяч рублей в месяц для многодетных семей. "И, конечно, мы продолжим восстановление и строительство повреждённого и разрушенного жилья, а также выплаты за повреждённый транспорт", - подчеркнул губернатор.
https://ria.ru/20240816/gladkov-1966686064.html
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общество, жилье, белгородская область, украина, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Общество, Жилье, Белгородская область, Украина, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
В Белгородской области ввели выплаты за легкие ранения

Гладков: в Белгородской области увеличили размер выплат пострадавшим при атаках

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия обстрела со стороны ВСУ в Шебекино Белгородской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Меры поддержки жителей, пострадавших из-за агрессии ВСУ, изменились в Белгородской области в связи с введением режима ЧС разного уровня, в частности, появились выплаты за легкие ранения - 300 тысяч рублей, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
"На региональном и федеральном уровне приняты решения о введении в Белгородской области режима чрезвычайной ситуации разного уровня. В связи с этим со вчерашнего дня изменились меры поддержки, выплачиваемые из регионального и федерального бюджетов жителям, пострадавшим в результате агрессии вооруженных формирований Украины. Решение о выплатах принимается оперативным штабом, созданным в рамках указа президента РФ", - написал он в Telegram-канале.
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Так, единовременная выплата пострадавшим выросла с 10 до 15 тысяч рублей, выплата за частичную потерю имущества первой необходимости увеличилась с 50 до 75 тысяч рублей.
"Выплата за полную потерю имущества - 150 тысяч рублей (было 100 тысяч рублей), за легкое ранение - 300 тысяч рублей (такой выплаты не было), за среднее и тяжелое ранение - 600 тысяч рублей (было 500 тысяч рублей), единовременное пособие членам семей погибших мирных жителей - 3 миллиона рублей", - уточнил Гладков.
Также предусмотрена частичная компенсация за аренду жилья тем, чьи дома разрушены или непригодны для проживания: 20 тысяч рублей в месяц и 40 тысяч рублей в месяц для многодетных семей.
"И, конечно, мы продолжим восстановление и строительство повреждённого и разрушенного жилья, а также выплаты за повреждённый транспорт", - подчеркнул губернатор.
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоЖильеБелгородская областьУкраинаВячеслав ГладковВооруженные силы Украины
 
 
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