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Минтруд отказался предоставить выходной многодетным родителям в День семьи - РИА Новости, 16.08.2024
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01:56 16.08.2024
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Минтруд отказался предоставить выходной многодетным родителям в День семьи
Минтруд отказался предоставить выходной многодетным родителям в День семьи - РИА Новости, 16.08.2024
Минтруд отказался предоставить выходной многодетным родителям в День семьи
Министерство труда РФ не поддержало предоставление дополнительного выходного многодетным родителям 8 июля в День семьи, любви и верности из-за увеличения... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T01:56
2024-08-16T01:56
россия
антон котяков
общество
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство труда РФ не поддержало предоставление дополнительного выходного многодетным родителям 8 июля в День семьи, любви и верности из-за увеличения издержек, связанных с оплатой труда работников, а также дополнительных бюджетных расходов, ответ министерства на соответствующее обращение депутата ГД Нины Останиной есть в распоряжении РИА Новости. Ранее Останина направила обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России для многодетных родителей. "Предоставление дополнительного оплачиваемого выходного дня многодетным родителям за счет работодателя приведет к увеличению его издержек, связанных с оплатой труда работников, а в бюджетной сфере потребует дополнительных бюджетных ассигнований из бюджетов всех уровней. Таким образом, предлагаемое регулирование считаем избыточным", - сказано в письме. В нем отмечается, что создание дополнительного выходного снизит конкурентноспособность на рынке труда многодетных родителей, так как при приеме на работу работодатель будет учитывать возможные издержки. Кроме того, согласно Трудовому кодексу РФ работники, у которых трое и более детей до 18 лет, могут взять оплачиваемый отпуск в любое удобное время до достижения младшим из детей возраста 14 лет. "Также работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные выходные дни для работников, если иное не предусмотрено Кодексом и иными федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих дней определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (часть вторая статьи 116 Кодекса)", - заключается в ответе Минтруда.
https://ria.ru/20240601/deti-1949757507.html
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россия, антон котяков, общество
Россия, Антон Котяков, Общество
Минтруд отказался предоставить выходной многодетным родителям в День семьи

Минтруд не поддержал предоставление выходного многодетным родителям в День семьи

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства труда и социальной защиты РФ
Здание Министерства труда и социальной защиты РФ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Здание Министерства труда и социальной защиты РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Министерство труда РФ не поддержало предоставление дополнительного выходного многодетным родителям 8 июля в День семьи, любви и верности из-за увеличения издержек, связанных с оплатой труда работников, а также дополнительных бюджетных расходов, ответ министерства на соответствующее обращение депутата ГД Нины Останиной есть в распоряжении РИА Новости.
Ранее Останина направила обращение на имя министра труда и соцзащиты РФ Антона Котякова с предложением сделать День семьи, любви и верности, который отмечается 8 июля, выходным днем в России для многодетных родителей.
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"Предоставление дополнительного оплачиваемого выходного дня многодетным родителям за счет работодателя приведет к увеличению его издержек, связанных с оплатой труда работников, а в бюджетной сфере потребует дополнительных бюджетных ассигнований из бюджетов всех уровней. Таким образом, предлагаемое регулирование считаем избыточным", - сказано в письме.
В нем отмечается, что создание дополнительного выходного снизит конкурентноспособность на рынке труда многодетных родителей, так как при приеме на работу работодатель будет учитывать возможные издержки. Кроме того, согласно Трудовому кодексу РФ работники, у которых трое и более детей до 18 лет, могут взять оплачиваемый отпуск в любое удобное время до достижения младшим из детей возраста 14 лет.
"Также работодатели с учетом своих производственных и финансовых возможностей могут самостоятельно устанавливать дополнительные выходные дни для работников, если иное не предусмотрено Кодексом и иными федеральными законами. Порядок и условия предоставления этих дней определяются коллективными договорами или локальными нормативными актами, которые принимаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (часть вторая статьи 116 Кодекса)", - заключается в ответе Минтруда.
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