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При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина
При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 16.08.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина
Украинские войска дважды обстреляли Шебекино, осколочное ранение получил мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:46
2024-08-16T14:46
2024-08-16T14:46
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Шебекино, осколочное ранение получил мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в одном из многоквартирных домов повреждено остекление. В двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также получили повреждения три легковых автомобиля. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина
Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель