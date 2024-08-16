https://ria.ru/20240816/vsu-1966608345.html

При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина

При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 16.08.2024

При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина

Украинские войска дважды обстреляли Шебекино, осколочное ранение получил мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:46

2024-08-16T14:46

2024-08-16T14:46

специальная военная операция на украине

шебекино

белгородская область

вячеслав гладков

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Шебекино, осколочное ранение получил мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в одном из многоквартирных домов повреждено остекление. В двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также получили повреждения три легковых автомобиля. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.

https://ria.ru/20240815/zaschita-1966398319.html

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шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, происшествия