Рейтинг@Mail.ru
При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:46 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/vsu-1966608345.html
При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина
При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина - РИА Новости, 16.08.2024
При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина
Украинские войска дважды обстреляли Шебекино, осколочное ранение получил мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:46
2024-08-16T14:46
специальная военная операция на украине
шебекино
белгородская область
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
россия
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_0:159:3077:1889_1920x0_80_0_0_4d3db32adf3de158a2a0d1107b735fd3.jpg
БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Шебекино, осколочное ранение получил мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. "Город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков. Губернатор добавил, что в одном из многоквартирных домов повреждено остекление. В двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также получили повреждения три легковых автомобиля. Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
https://ria.ru/20240815/zaschita-1966398319.html
шебекино
белгородская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578125867_173:0:2902:2047_1920x0_80_0_0_ddd71cf665ec4438e1e6edea53f98f9a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
шебекино, белгородская область, вячеслав гладков, вооруженные силы украины, россия, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Шебекино, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины, Россия, Происшествия
При украинском обстреле Шебекино пострадал мужчина

Гладков: при обстреле Шебекино со стороны ВСУ пострадал мирный житель

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкКрасный крест на автомобиле скорой медицинской помощи
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 16 авг - РИА Новости. Украинские войска дважды обстреляли Шебекино, осколочное ранение получил мирный житель, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.
"Город Шебекино дважды подвергся обстрелам со стороны ВСУ. Ранен один мирный житель. Мужчина с осколочным ранением плеча самостоятельно обратился в Шебекинскую центральную районную больницу. Пострадавшему оказывается вся необходимая медицинская помощь", - написал Гладков.
Губернатор добавил, что в одном из многоквартирных домов повреждено остекление. В двух частных домах выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также получили повреждения три легковых автомобиля.
Шебекинский городской округ Белгородской области граничит с Харьковской областью Украины и практически ежедневно подвергается обстрелам. Шебекино находится примерно в четырех километрах от украинской границы.
Белоусов на совещании по обеспечению безопасности приграничных регионов - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Генштаб подготовил план действий по защите Белгородской области
15 августа, 14:44
 
Специальная военная операция на УкраинеШебекиноБелгородская областьВячеслав ГладковВооруженные силы УкраиныРоссияПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала