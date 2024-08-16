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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга"
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 16.08.2024
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга"
Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили положение по переднему краю, уничтожили три украинских склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 3825... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:13
2024-08-16T13:13
2024-08-16T13:13
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вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
безопасность
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили положение по переднему краю, уничтожили три украинских склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 3825 военнослужащих, девять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, трех штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны. Отражены четыре контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 3825 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 50 орудий полевой артиллерии. "Уничтожены три полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Безопасность
Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга"
ВСУ потеряли за неделю до 3825 военных в зоне ответственности "Юга"