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Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга"

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга" - РИА Новости, 16.08.2024

Минобороны рассказало о потерях ВСУ в зоне ответственности "Юга"

Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили положение по переднему краю, уничтожили три украинских склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 3825... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:13

2024-08-16T13:13

2024-08-16T13:13

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

безопасность

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Подразделения "Южной" группировки войск за неделю улучшили положение по переднему краю, уничтожили три украинских склада боеприпасов, ВСУ потеряли до 3825 военнослужащих, девять бронемашин, сообщили в Минобороны РФ. "Подразделения "Южной" группировки войск улучшили положение по переднему краю, нанесли поражение живой силе и технике четырех механизированных, мотопехотной, трех штурмовых, двух аэромобильных бригад ВСУ и бригады теробороны. Отражены четыре контратаки штурмовых групп противника", - говорится в сводке министерства за неделю. По данным ведомства, ВСУ потеряли до 3825 военнослужащих, девять боевых бронированных машин, 29 автомобилей, 50 орудий полевой артиллерии. "Уничтожены три полевых склада боеприпасов", - сообщили в Минобороны.

https://ria.ru/20240816/udary-1966576899.html

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Варвара Скокшина

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), безопасность