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При украинском обстреле села в Херсонской области пострадал мирный житель

При украинском обстреле села в Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.08.2024

При украинском обстреле села в Херсонской области пострадал мирный житель

Мужчина ранен в Херсонской области в результате обстрела сел на левом берегу Днепра в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:25

2024-08-16T12:25

2024-08-16T12:25

специальная военная операция на украине

херсонская область

владимир сальдо

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вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Мужчина ранен в Херсонской области в результате обстрела сел на левом берегу Днепра в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Вследствие украинского террора в Малокаховке ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в Каховскую ЦРБ, его жизнь вне опасности", - написал Сальдо. Также в селе разрушены три частных дома. В Новой Каховке повреждены несколько домов местных жителей и газопровод (оперативно восстановлен). В Днепрянах из-за обстрела сгорел индивидуальный жилой дом, пострадавших не было, сообщил губернатор.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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херсонская область , владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины, происшествия