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При украинском обстреле села в Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:25 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/vsu-1966569034.html
При украинском обстреле села в Херсонской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле села в Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.08.2024
При украинском обстреле села в Херсонской области пострадал мирный житель
Мужчина ранен в Херсонской области в результате обстрела сел на левом берегу Днепра в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:25
2024-08-16T12:25
специальная военная операция на украине
херсонская область
владимир сальдо
россия
вооруженные силы украины
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Мужчина ранен в Херсонской области в результате обстрела сел на левом берегу Днепра в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Вследствие украинского террора в Малокаховке ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в Каховскую ЦРБ, его жизнь вне опасности", - написал Сальдо. Также в селе разрушены три частных дома. В Новой Каховке повреждены несколько домов местных жителей и газопровод (оперативно восстановлен). В Днепрянах из-за обстрела сгорел индивидуальный жилой дом, пострадавших не было, сообщил губернатор.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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херсонская область , владимир сальдо, россия, вооруженные силы украины, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле села в Херсонской области пострадал мирный житель

Сальдо: в Херсонской области при обстреле сел ВСУ ранен мужчина

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Мужчина ранен в Херсонской области в результате обстрела сел на левом берегу Днепра в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.
"Вследствие украинского террора в Малокаховке ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в Каховскую ЦРБ, его жизнь вне опасности", - написал Сальдо.
Также в селе разрушены три частных дома. В Новой Каховке повреждены несколько домов местных жителей и газопровод (оперативно восстановлен). В Днепрянах из-за обстрела сгорел индивидуальный жилой дом, пострадавших не было, сообщил губернатор.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХерсонская областьВладимир СальдоРоссияВооруженные силы УкраиныПроисшествия
 
 
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