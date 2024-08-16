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При украинском обстреле села в Херсонской области пострадал мирный житель
При украинском обстреле села в Херсонской области пострадал мирный житель - РИА Новости, 16.08.2024
При украинском обстреле села в Херсонской области пострадал мирный житель
Мужчина ранен в Херсонской области в результате обстрела сел на левом берегу Днепра в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор региона... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:25
2024-08-16T12:25
2024-08-16T12:25
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг - РИА Новости. Мужчина ранен в Херсонской области в результате обстрела сел на левом берегу Днепра в Херсонской области, он госпитализирован, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. "Вследствие украинского террора в Малокаховке ранен мужчина. Пострадавший госпитализирован в Каховскую ЦРБ, его жизнь вне опасности", - написал Сальдо. Также в селе разрушены три частных дома. В Новой Каховке повреждены несколько домов местных жителей и газопровод (оперативно восстановлен). В Днепрянах из-за обстрела сгорел индивидуальный жилой дом, пострадавших не было, сообщил губернатор.
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Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Владимир Сальдо, Россия, Вооруженные силы Украины, Происшествия
При украинском обстреле села в Херсонской области пострадал мирный житель
Сальдо: в Херсонской области при обстреле сел ВСУ ранен мужчина