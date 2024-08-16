https://ria.ru/20240816/vozgoranie-1966696829.html
В Махачкале пятый день тушат очередное возгорание на крупной свалке
В Махачкале пятый день тушат очередное возгорание на крупной свалке - РИА Новости, 16.08.2024
В Махачкале пятый день тушат очередное возгорание на крупной свалке
Работы по ликвидации очередного возгорания на стихийной мусорной свалке в местности Черкес-Кутан на окраине Махачкалы непрерывно ведутся уже пятый день, идет... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:19
2024-08-16T21:19
2024-08-16T21:19
происшествия
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МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Работы по ликвидации очередного возгорания на стихийной мусорной свалке в местности Черкес-Кутан на окраине Махачкалы непрерывно ведутся уже пятый день, идет засыпка грунтом очагов возгорания, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (РД). "По факту возгорания на свалке в местности Черкес-Кутан. Минприроды РД совместно с администрацией города Махачкалы проводятся мероприятия по ликвидации возгорания. Работы ведутся непрерывно пятый день, привлечена спецтехника, идет засыпка грунтом очагов возгорания", - говорится в сообщении. В ведомстве ситуацию назвали сложной, так как свалка "имеет достаточно большую площадь и сложную структуру очагов возгорания". Возгорания на свалке в местности Черкес-Кутан происходят периодически, жители близлежащих поселков жалуются на дым и запах гари. В пресс-службе минприроды республики ранее сообщали РИА Новости, что чаще всего возгорания происходят из-за химических процессов в "теле" свалки. В конце апреля этого года возгорание объяснили жарой: раскаленные куски стекла и металла провоцировали тление отходов. Во вторник премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил минприроды республики в течение 15 дней подготовить пошаговое решения проблемы с возгоранием этой свалки.
https://ria.ru/20240723/zabajkale-1961529771.html
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происшествия, жкх, махачкала
Происшествия, ЖКХ, Махачкала
В Махачкале пятый день тушат очередное возгорание на крупной свалке
В Махачкале пятый день тушат очередное возгорание на стихийной мусорной свалке
МАХАЧКАЛА, 16 авг - РИА Новости. Работы по ликвидации очередного возгорания на стихийной мусорной свалке в местности Черкес-Кутан на окраине Махачкалы непрерывно ведутся уже пятый день, идет засыпка грунтом очагов возгорания, сообщили в пятницу в пресс-службе министерства природных ресурсов и экологии Республики Дагестан (РД).
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"По факту возгорания на свалке в местности Черкес-Кутан. Минприроды РД совместно с администрацией города Махачкалы проводятся мероприятия по ликвидации возгорания. Работы ведутся непрерывно пятый день, привлечена спецтехника, идет засыпка грунтом очагов возгорания", - говорится в сообщении.
В ведомстве ситуацию назвали сложной, так как свалка "имеет достаточно большую площадь и сложную структуру очагов возгорания".
Возгорания на свалке в местности Черкес-Кутан происходят периодически, жители близлежащих поселков жалуются на дым и запах гари. В пресс-службе минприроды республики ранее сообщали РИА Новости, что чаще всего возгорания происходят из-за химических процессов в "теле" свалки. В конце апреля этого года возгорание объяснили жарой: раскаленные куски стекла и металла провоцировали тление отходов.
Во вторник премьер-министр Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов поручил минприроды республики в течение 15 дней подготовить пошаговое решения проблемы с возгоранием этой свалки.