https://ria.ru/20240816/volonter-1966661509.html

Волонтер перед гибелью дал интервью РИА Новости

Волонтер перед гибелью дал интервью РИА Новости - РИА Новости, 16.08.2024

Волонтер перед гибелью дал интервью РИА Новости

Погибший в Курской области координатор по СМИ донецкого отделения Народного фронта Давид Соколов буквально за несколько часов до смерти дал интервью РИА... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:55

2024-08-16T17:55

2024-08-16T17:55

курская область

россия

авдеевка

валерий герасимов

владимир путин

вооруженные силы украины

общество

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КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Погибший в Курской области координатор по СМИ донецкого отделения Народного фронта Давид Соколов буквально за несколько часов до смерти дал интервью РИА Новости, в котором рассказал, что им и другими волонтерами движет лозунг "Своих не бросаем". Корреспондент РИА Новости встретился с Соколовым ночью после его возвращения из Глушковского района, откуда волонтеры вывезли очередную группу переселенцев - накануне власти объявили обязательную эвакуацию из района, и Народный фронт включился в эту работу. Соколов в шутку пожаловался, что в последнее время спит только в дороге - рано утром они собирались за новой группой. Это опасная работа, ведь людей эвакуируют из зоны боевых действий, буквально под дронами и снарядами противника. Соколов подтвердил это собственным примером. Ему был всего 21 год. Своих не бросаем"Часто используется такой лозунг - "Своих не бросаем". Мы как раз доказываем, что это правда. Мы приехали с Донецкой Народной Республики за тысячу километров от Курской области", - рассказал Соколов РИА Новости. Он добавил, что в команде дончан 17 человек, многие с боевым опытом - как и он сам, который пошел воевать добровольцем в феврале 2022 года. А есть и более опытные ополченцы, кто воевал с 2014 года. Каждый прошел курсы тактической медицины, а кому-то уже пришлось применить эти знания на практике. В составе Народного фронта волонтеры эвакуировали мирных жителей из Авдеевки и Дзержинска, из зоны подтопления после взрыва Каховской ГЭС. Сейчас они применяют свой опыт в Курской области, вывозя из опасных районов стариков и детей. "Если они даже не понимают (что нужно эвакуироваться), то доверяют нашему опыту. Мы используем те аргументы, которые вырабатываются за 10 лет боевых действий в Донбассе, что точно нужно эвакуироваться. Потом приезжают уже на точку распределения и понимают, что да, точно нужно эвакуироваться. И за это благодарят, что мы их переубедили, когда они отказывались это делать", - рассказал Соколов. Под обстрелами и дронами Соколов понимал, что приехал в Курскую область не на мирную экскурсию, но надеялся на опыт, везение и на товарищей. "В одни из первых дней нам пришлось даже полежать на земле. То есть мы берем бабушку, сопровождаем до нашего бронетранспортёра, сажаем и, к сожалению, слышим свист. То есть мы знаем, что нужно упасть. Мы падаем, и помогаем старикам лечь так, чтобы это было для них безопасно", - рассказал он. В другой раз волонтерам пришлось быстро уезжать от дрона, который уже видели своими глазами. "К счастью, водитель был опытный", - улыбаясь, сказал Соколов. Благодарность с огородаМирные жители не только благодарят волонтеров, но и угощают своим урожаем. Буквально накануне их угостили арбузом с собственного огорода. "Мы, конечно, по большей части отказываемся, потому что неправильно - вроде как мы приехали помогать, а не они нам. Но в целом-то иногда от помидорчика можно и не отказаться", - смущаясь, сказал Соколов. В результате прямого попадания снаряда Соколов погиб, когда поехал на очередную эвакуацию. Вместе с ним погиб еще один дончанин - 22-летний медик Николай Ковалев, у него остались жена и маленькая дочка. Руководитель краснодарского отделения Народного фронта Фёдор Геращенко, который был с ними в машине, доставлен в больницу с осколочными ранениями и ожогами. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240513/belgorod-1945530053.html

https://ria.ru/20240801/missija-1963335621.html

https://ria.ru/20240430/volonter-1942229319.html

https://ria.ru/20240816/donetsk-1966624951.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

курская область, россия, авдеевка, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, общество