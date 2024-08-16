https://ria.ru/20240816/volonter-1966661509.html
Волонтер перед гибелью дал интервью РИА Новости
Волонтер перед гибелью дал интервью РИА Новости - РИА Новости, 16.08.2024
Волонтер перед гибелью дал интервью РИА Новости
Погибший в Курской области координатор по СМИ донецкого отделения Народного фронта Давид Соколов буквально за несколько часов до смерти дал интервью РИА... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T17:55
2024-08-16T17:55
2024-08-16T17:55
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россия
авдеевка
валерий герасимов
владимир путин
вооруженные силы украины
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КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Погибший в Курской области координатор по СМИ донецкого отделения Народного фронта Давид Соколов буквально за несколько часов до смерти дал интервью РИА Новости, в котором рассказал, что им и другими волонтерами движет лозунг "Своих не бросаем". Корреспондент РИА Новости встретился с Соколовым ночью после его возвращения из Глушковского района, откуда волонтеры вывезли очередную группу переселенцев - накануне власти объявили обязательную эвакуацию из района, и Народный фронт включился в эту работу. Соколов в шутку пожаловался, что в последнее время спит только в дороге - рано утром они собирались за новой группой. Это опасная работа, ведь людей эвакуируют из зоны боевых действий, буквально под дронами и снарядами противника. Соколов подтвердил это собственным примером. Ему был всего 21 год. Своих не бросаем"Часто используется такой лозунг - "Своих не бросаем". Мы как раз доказываем, что это правда. Мы приехали с Донецкой Народной Республики за тысячу километров от Курской области", - рассказал Соколов РИА Новости. Он добавил, что в команде дончан 17 человек, многие с боевым опытом - как и он сам, который пошел воевать добровольцем в феврале 2022 года. А есть и более опытные ополченцы, кто воевал с 2014 года. Каждый прошел курсы тактической медицины, а кому-то уже пришлось применить эти знания на практике. В составе Народного фронта волонтеры эвакуировали мирных жителей из Авдеевки и Дзержинска, из зоны подтопления после взрыва Каховской ГЭС. Сейчас они применяют свой опыт в Курской области, вывозя из опасных районов стариков и детей. "Если они даже не понимают (что нужно эвакуироваться), то доверяют нашему опыту. Мы используем те аргументы, которые вырабатываются за 10 лет боевых действий в Донбассе, что точно нужно эвакуироваться. Потом приезжают уже на точку распределения и понимают, что да, точно нужно эвакуироваться. И за это благодарят, что мы их переубедили, когда они отказывались это делать", - рассказал Соколов. Под обстрелами и дронами Соколов понимал, что приехал в Курскую область не на мирную экскурсию, но надеялся на опыт, везение и на товарищей. "В одни из первых дней нам пришлось даже полежать на земле. То есть мы берем бабушку, сопровождаем до нашего бронетранспортёра, сажаем и, к сожалению, слышим свист. То есть мы знаем, что нужно упасть. Мы падаем, и помогаем старикам лечь так, чтобы это было для них безопасно", - рассказал он. В другой раз волонтерам пришлось быстро уезжать от дрона, который уже видели своими глазами. "К счастью, водитель был опытный", - улыбаясь, сказал Соколов. Благодарность с огородаМирные жители не только благодарят волонтеров, но и угощают своим урожаем. Буквально накануне их угостили арбузом с собственного огорода. "Мы, конечно, по большей части отказываемся, потому что неправильно - вроде как мы приехали помогать, а не они нам. Но в целом-то иногда от помидорчика можно и не отказаться", - смущаясь, сказал Соколов. В результате прямого попадания снаряда Соколов погиб, когда поехал на очередную эвакуацию. Вместе с ним погиб еще один дончанин - 22-летний медик Николай Ковалев, у него остались жена и маленькая дочка. Руководитель краснодарского отделения Народного фронта Фёдор Геращенко, который был с ними в машине, доставлен в больницу с осколочными ранениями и ожогами. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240513/belgorod-1945530053.html
https://ria.ru/20240801/missija-1963335621.html
https://ria.ru/20240430/volonter-1942229319.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
курская область, россия, авдеевка, валерий герасимов, владимир путин, вооруженные силы украины, общество
Курская область, Россия, Авдеевка, Валерий Герасимов, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, Общество
Волонтер перед гибелью дал интервью РИА Новости
Волонтер дал интервью перед гибелью и рассказал о лозунге "Своих не бросаем"
КУРСК, 16 авг - РИА Новости. Погибший в Курской области координатор по СМИ донецкого отделения Народного фронта Давид Соколов буквально за несколько часов до смерти дал интервью РИА Новости, в котором рассказал, что им и другими волонтерами движет лозунг "Своих не бросаем".
Корреспондент РИА Новости встретился с Соколовым ночью после его возвращения из Глушковского района, откуда волонтеры вывезли очередную группу переселенцев - накануне власти объявили обязательную эвакуацию из района, и Народный фронт включился в эту работу. Соколов в шутку пожаловался, что в последнее время спит только в дороге - рано утром они собирались за новой группой.
Это опасная работа, ведь людей эвакуируют из зоны боевых действий, буквально под дронами и снарядами противника. Соколов подтвердил это собственным примером. Ему был всего 21 год.
"Часто используется такой лозунг - "Своих не бросаем". Мы как раз доказываем, что это правда. Мы приехали с Донецкой Народной Республики за тысячу километров от Курской области", - рассказал Соколов РИА Новости.
Он добавил, что в команде дончан 17 человек, многие с боевым опытом - как и он сам, который пошел воевать добровольцем в феврале 2022 года. А есть и более опытные ополченцы, кто воевал с 2014 года. Каждый прошел курсы тактической медицины, а кому-то уже пришлось применить эти знания на практике. В составе Народного фронта волонтеры эвакуировали мирных жителей из Авдеевки
и Дзержинска, из зоны подтопления после взрыва Каховской ГЭС. Сейчас они применяют свой опыт в Курской области
, вывозя из опасных районов стариков и детей.
"Если они даже не понимают (что нужно эвакуироваться), то доверяют нашему опыту. Мы используем те аргументы, которые вырабатываются за 10 лет боевых действий в Донбассе
, что точно нужно эвакуироваться. Потом приезжают уже на точку распределения и понимают, что да, точно нужно эвакуироваться. И за это благодарят, что мы их переубедили, когда они отказывались это делать", - рассказал Соколов.
Соколов понимал, что приехал в Курскую область не на мирную экскурсию, но надеялся на опыт, везение и на товарищей.
"В одни из первых дней нам пришлось даже полежать на земле. То есть мы берем бабушку, сопровождаем до нашего бронетранспортёра, сажаем и, к сожалению, слышим свист. То есть мы знаем, что нужно упасть. Мы падаем, и помогаем старикам лечь так, чтобы это было для них безопасно", - рассказал он.
В другой раз волонтерам пришлось быстро уезжать от дрона, который уже видели своими глазами. "К счастью, водитель был опытный", - улыбаясь, сказал Соколов.
Мирные жители не только благодарят волонтеров, но и угощают своим урожаем. Буквально накануне их угостили арбузом с собственного огорода.
"Мы, конечно, по большей части отказываемся, потому что неправильно - вроде как мы приехали помогать, а не они нам. Но в целом-то иногда от помидорчика можно и не отказаться", - смущаясь, сказал Соколов.
В результате прямого попадания снаряда Соколов погиб, когда поехал на очередную эвакуацию. Вместе с ним погиб еще один дончанин - 22-летний медик Николай Ковалев, у него остались жена и маленькая дочка. Руководитель краснодарского отделения Народного фронта Фёдор Геращенко, который был с ними в машине, доставлен в больницу с осколочными ранениями и ожогами.
Подразделения ВСУ
в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин
заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях
для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.