https://ria.ru/20240816/vlozheniya-1966521131.html

Вложения России в американские гособлигации упали до 44 миллионов долларов

Вложения России в американские гособлигации упали до 44 миллионов долларов - РИА Новости, 16.08.2024

Вложения России в американские гособлигации упали до 44 миллионов долларов

Россия за июнь сократила портфель американских гособлигаций до 44 миллионов долларов с уровня мая в 45 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T07:34

2024-08-16T07:34

2024-08-16T07:34

специальная военная операция на украине

россия

сша

япония

экономика

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия за июнь сократила портфель американских гособлигаций до 44 миллионов долларов с уровня мая в 45 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной минфином статистики за июнь, российский портфель состоит из 42 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 2 миллионов - в краткосрочных (42 миллионов долларов в долгосрочных и 3 миллиона долларов в краткосрочных в мае). На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,118 триллиона долларов с 1,128 триллиона в мае. На втором месте Китай с 780,2 миллиарда долларов (768,3 миллиарда в мае). Третье место по-прежнему занимает Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 741,5 миллиарда с 723,4 миллиарда долларов.

https://ria.ru/20240814/ucheniya-1966070017.html

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россия, сша, япония, экономика