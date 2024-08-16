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Вложения России в американские гособлигации упали до 44 миллионов долларов
Вложения России в американские гособлигации упали до 44 миллионов долларов - РИА Новости, 16.08.2024
Вложения России в американские гособлигации упали до 44 миллионов долларов
Россия за июнь сократила портфель американских гособлигаций до 44 миллионов долларов с уровня мая в 45 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:34
2024-08-16T07:34
2024-08-16T07:34
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия за июнь сократила портфель американских гособлигаций до 44 миллионов долларов с уровня мая в 45 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной минфином статистики за июнь, российский портфель состоит из 42 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 2 миллионов - в краткосрочных (42 миллионов долларов в долгосрочных и 3 миллиона долларов в краткосрочных в мае). На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,118 триллиона долларов с 1,128 триллиона в мае. На втором месте Китай с 780,2 миллиарда долларов (768,3 миллиарда в мае). Третье место по-прежнему занимает Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 741,5 миллиарда с 723,4 миллиарда долларов.
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россия, сша, япония, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Япония, Экономика
Вложения России в американские гособлигации упали до 44 миллионов долларов
Минфин США: вложения России в американские гособлигации упали до $44 миллионов