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Вложения России в американские гособлигации упали до 44 миллионов долларов - РИА Новости, 16.08.2024
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https://ria.ru/20240816/vlozheniya-1966521131.html
Вложения России в американские гособлигации упали до 44 миллионов долларов
Вложения России в американские гособлигации упали до 44 миллионов долларов - РИА Новости, 16.08.2024
Вложения России в американские гособлигации упали до 44 миллионов долларов
Россия за июнь сократила портфель американских гособлигаций до 44 миллионов долларов с уровня мая в 45 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:34
2024-08-16T07:34
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия за июнь сократила портфель американских гособлигаций до 44 миллионов долларов с уровня мая в 45 миллионов, свидетельствуют данные минфина США. Как следует из опубликованной минфином статистики за июнь, российский портфель состоит из 42 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 2 миллионов - в краткосрочных (42 миллионов долларов в долгосрочных и 3 миллиона долларов в краткосрочных в мае). На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,118 триллиона долларов с 1,128 триллиона в мае. На втором месте Китай с 780,2 миллиарда долларов (768,3 миллиарда в мае). Третье место по-прежнему занимает Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 741,5 миллиарда с 723,4 миллиарда долларов.
https://ria.ru/20240814/ucheniya-1966070017.html
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россия, сша, япония, экономика
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Япония, Экономика
Вложения России в американские гособлигации упали до 44 миллионов долларов

Минфин США: вложения России в американские гособлигации упали до $44 миллионов

© AP Photo / Patrick SemanskyВид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Patrick Semansky
Вид на здание Министерства финансов США в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Россия за июнь сократила портфель американских гособлигаций до 44 миллионов долларов с уровня мая в 45 миллионов, свидетельствуют данные минфина США.
Как следует из опубликованной минфином статистики за июнь, российский портфель состоит из 42 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и 2 миллионов - в краткосрочных (42 миллионов долларов в долгосрочных и 3 миллиона долларов в краткосрочных в мае).
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На первом месте в списке крупнейших держателей долга США остается Япония, ее вложения за месяц снизились до 1,118 триллиона долларов с 1,128 триллиона в мае. На втором месте Китай с 780,2 миллиарда долларов (768,3 миллиарда в мае). Третье место по-прежнему занимает Великобритания, которая увеличила объем облигаций на своем балансе до 741,5 миллиарда с 723,4 миллиарда долларов.
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияСШАЯпонияЭкономика
 
 
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