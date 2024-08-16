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Во Владивостоке стали давать свет после аварии на электросетях
Во Владивостоке стали давать свет после аварии на электросетях - РИА Новости, 16.08.2024
Во Владивостоке стали давать свет после аварии на электросетях
Свет начали давать в ряде районов Владивостока после масштабной аварии на сетях в Приморье, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:13
2024-08-16T12:13
2024-08-16T12:33
владивосток
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приморский край
происшествия
общество
масштабное отключение света в приморье
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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Свет начали давать в ряде районов Владивостока после масштабной аварии на сетях в Приморье, сообщает правительство региона."Постепенно восстанавливается электричество во Владивостоке", - говорится в сообщении.В соцсетях жители сообщают, что свет дают на улицах Первомайского района.
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владивосток, россия, приморский край, происшествия, общество, масштабное отключение света в приморье
Владивосток, Россия, Приморский край, Происшествия, Общество, Масштабное отключение света в Приморье
Во Владивостоке стали давать свет после аварии на электросетях
В районах Владивостока стали давать свет после масштабного отключения