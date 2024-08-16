https://ria.ru/20240816/vladivostok-1966565845.html

Во Владивостоке стали давать свет после аварии на электросетях

Во Владивостоке стали давать свет после аварии на электросетях - РИА Новости, 16.08.2024

Во Владивостоке стали давать свет после аварии на электросетях

Свет начали давать в ряде районов Владивостока после масштабной аварии на сетях в Приморье, сообщает правительство региона. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T12:13

2024-08-16T12:13

2024-08-16T12:33

владивосток

россия

приморский край

происшествия

общество

масштабное отключение света в приморье

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ВЛАДИВОСТОК, 16 апр - РИА Новости. Свет начали давать в ряде районов Владивостока после масштабной аварии на сетях в Приморье, сообщает правительство региона."Постепенно восстанавливается электричество во Владивостоке", - говорится в сообщении.В соцсетях жители сообщают, что свет дают на улицах Первомайского района.

https://ria.ru/20240816/primore-1966562327.html

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владивосток, россия, приморский край, происшествия, общество, масштабное отключение света в приморье