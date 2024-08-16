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Ураган вблизи Бермудских островов усилился до второй категории - РИА Новости, 16.08.2024
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08:37 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/uragan-1966525682.html
Ураган вблизи Бермудских островов усилился до второй категории
Ураган вблизи Бермудских островов усилился до второй категории - РИА Новости, 16.08.2024
Ураган вблизи Бермудских островов усилился до второй категории
Ураган "Эрнесто", приближающийся к Бермудским островам, усилился до второй категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T08:37
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ураган "Эрнесто", приближающийся к Бермудским островам, усилился до второй категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами. В настоящее время ураган находится в 6660 километрах юго-западнее Бермуд. Порывы ветра достигают максимальной скорости 140 километров в час. Ранее "Эрнесто" обрушился на Пуэрто-Рико и оставил без электричества почти половину из 1,5 миллиона потребителей острова. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
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в мире, сша, пуэрто-рико
В мире, США, Пуэрто-Рико
Ураган вблизи Бермудских островов усилился до второй категории

Ураган "Эрнесто", приближающийся к Бермудам, усилился до второй категории

© Flickr / slgckgcПоселение на Бермудских островах
Поселение на Бермудских островах - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Flickr / slgckgc
Поселение на Бермудских островах. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ураган "Эрнесто", приближающийся к Бермудским островам, усилился до второй категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.
В настоящее время ураган находится в 6660 километрах юго-западнее Бермуд. Порывы ветра достигают максимальной скорости 140 километров в час.
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Ранее "Эрнесто" обрушился на Пуэрто-Рико и оставил без электричества почти половину из 1,5 миллиона потребителей острова.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
Спутниковый снимок Национального управления океанических и атмосферных исследований, на котором виден тропический шторм Берилл, усиливающийся над Атлантическим океаном. 29 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 29.06.2024
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