https://ria.ru/20240816/uragan-1966525682.html
Ураган вблизи Бермудских островов усилился до второй категории
Ураган вблизи Бермудских островов усилился до второй категории - РИА Новости, 16.08.2024
Ураган вблизи Бермудских островов усилился до второй категории
Ураган "Эрнесто", приближающийся к Бермудским островам, усилился до второй категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T08:37
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ураган "Эрнесто", приближающийся к Бермудским островам, усилился до второй категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами. В настоящее время ураган находится в 6660 километрах юго-западнее Бермуд. Порывы ветра достигают максимальной скорости 140 километров в час. Ранее "Эрнесто" обрушился на Пуэрто-Рико и оставил без электричества почти половину из 1,5 миллиона потребителей острова. Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.
https://ria.ru/20240808/chislo-1964795136.html
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РИА Новости
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в мире, сша, пуэрто-рико
Ураган вблизи Бермудских островов усилился до второй категории
Ураган "Эрнесто", приближающийся к Бермудам, усилился до второй категории
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Ураган "Эрнесто", приближающийся к Бермудским островам, усилился до второй категории, сообщил Национальный центр США по слежению за ураганами.
В настоящее время ураган находится в 6660 километрах юго-западнее Бермуд. Порывы ветра достигают максимальной скорости 140 километров в час.
Ранее "Эрнесто" обрушился на Пуэрто-Рико
и оставил без электричества почти половину из 1,5 миллиона потребителей острова.
Тропическому шторму присваивается имя, когда скорость сопровождающего его ветра достигает 62 километров в час. Чтобы урагану была присвоена первая категория по шкале Саффира-Симпсона, оценивающей потенциальный ущерб от стихии, скорость его ветра должна превышать 120 километров в час. Если скорость ветра превысит 150 километров в час, категория урагана будет повышена до второй, при 180 - до третьей, при 210 - до четвертой. Пятая, самая опасная, категория присваивается ураганам со скоростью ветра более 250 километров в час.