На Украине задержали троих жителей Одессы, пытавшихся сбежать в Молдавию
Украинские пограничники задержали трех уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию
© Фото : ДПСУТрое жителей Одессы, которые незаконно пытались попасть в Молдавию, задержаны на Украине
© Фото : ДПСУ
Трое жителей Одессы, которые незаконно пытались попасть в Молдавию, задержаны на Украине
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Трое жителей Одессы, которые незаконно пытались попасть в Молдавию, задержаны на Украине, сообщает Госпогранслужба страны.
"В Молдавию пытались прокрасться трое нарушителей. Такой маршрут им подсказали в анонимном Telegram-канале. За это мужчины должны были заплатить по тысяче долларов сразу и еще по 6,5 тысячи долларов в случае, если маршрут окажется успешным. Однако скрыться от пограничного наряда одесситам не удалось", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.
На задержанных, как утверждается, составлены админпротоколы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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