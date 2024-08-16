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На Украине задержали троих жителей Одессы, пытавшихся сбежать в Молдавию - РИА Новости, 16.08.2024
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20:00 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966686190.html
На Украине задержали троих жителей Одессы, пытавшихся сбежать в Молдавию
На Украине задержали троих жителей Одессы, пытавшихся сбежать в Молдавию - РИА Новости, 16.08.2024
На Украине задержали троих жителей Одессы, пытавшихся сбежать в Молдавию
Трое жителей Одессы, которые незаконно пытались попасть в Молдавию, задержаны на Украине, сообщает Госпогранслужба страны. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T20:00
2024-08-16T20:00
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Трое жителей Одессы, которые незаконно пытались попасть в Молдавию, задержаны на Украине, сообщает Госпогранслужба страны. "В Молдавию пытались прокрасться трое нарушителей. Такой маршрут им подсказали в анонимном Telegram-канале. За это мужчины должны были заплатить по тысяче долларов сразу и еще по 6,5 тысячи долларов в случае, если маршрут окажется успешным. Однако скрыться от пограничного наряда одесситам не удалось", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы. На задержанных, как утверждается, составлены админпротоколы. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
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в мире, украина, молдавия, одесса
В мире, Украина, Молдавия, Одесса
На Украине задержали троих жителей Одессы, пытавшихся сбежать в Молдавию

Украинские пограничники задержали трех уклонистов, пытавшихся сбежать в Молдавию

© Фото : ДПСУТрое жителей Одессы, которые незаконно пытались попасть в Молдавию, задержаны на Украине
Трое жителей Одессы, которые незаконно пытались попасть в Молдавию, задержаны на Украине - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : ДПСУ
Трое жителей Одессы, которые незаконно пытались попасть в Молдавию, задержаны на Украине
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Трое жителей Одессы, которые незаконно пытались попасть в Молдавию, задержаны на Украине, сообщает Госпогранслужба страны.
"В Молдавию пытались прокрасться трое нарушителей. Такой маршрут им подсказали в анонимном Telegram-канале. За это мужчины должны были заплатить по тысяче долларов сразу и еще по 6,5 тысячи долларов в случае, если маршрут окажется успешным. Однако скрыться от пограничного наряда одесситам не удалось", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале погранслужбы.
На задержанных, как утверждается, составлены админпротоколы.
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.
Украина - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
На Украине чиновник обещал за 21 тысячу евро переправить уклониста
15 августа, 18:18
 
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