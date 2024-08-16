https://ria.ru/20240816/ukraina-1966594646.html

В Пермском крае обнаружили сапсана с Украины

В Пермском крае обнаружили сапсана с Украины - РИА Новости, 16.08.2024

В Пермском крае обнаружили сапсана с Украины

РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:00

2024-08-16T14:00

2024-08-16T15:16

украина

пермский край

березники

федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)

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ПЕРМЬ, 16 авг — РИА Новости. Сапсана с Украины обнаружили в Пермском крае, птицу, у которой проблемы с глазом, будут обследовать и лечить, сообщило местное благотворительное сообщество "Лисичкин терем" в соцсети "ВКонтакте". "Знакомьтесь — сапсан, на фото он выглядит меньше, но на самом деле она больше. Да, это самка. Ее застукали при попытке словить в кустах кошку. Кошке повезло, ее успели спасти неравнодушные. У сапсана бельмо на глазу, что усложняет добычу еды. Впереди обследование и лечение с заключением специалистов о выпуске", — рассказали волонтеры.Птицу поймали в пермских Березниках, на ней орнитологическое кольцо, прикрепленное в Киеве. Специалисты удивлены обнаружением этой птицы на территории региона. Сапсан плохо летает, хотя визуально на его теле нет повреждений. Специалисты благотворительной организации отправили уведомления об обнаружении птицы в пермский Росприроднадзор и Центр кольцевания. Сапсан — хищная птица из семейства соколиных, занесена в Красную книгу. В открытых источниках указано, что размах крыльев у сапсанов достигает 120 сантиметров. Птица может преодолевать расстояния в тысячи километров, при атаке развивает скорость до 270 км/ч (в некоторых случаях почти до 390 км/ч).

https://ria.ru/20231021/zapovednik-1904104053.html

украина

пермский край

березники

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украина, пермский край, березники, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)