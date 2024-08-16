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В Пермском крае обнаружили сапсана с Украины - РИА Новости, 16.08.2024
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14:00 16.08.2024 (обновлено: 15:16 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966594646.html
В Пермском крае обнаружили сапсана с Украины
В Пермском крае обнаружили сапсана с Украины - РИА Новости, 16.08.2024
В Пермском крае обнаружили сапсана с Украины
РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:00
2024-08-16T15:16
украина
пермский край
березники
федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
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ПЕРМЬ, 16 авг — РИА Новости. Сапсана с Украины обнаружили в Пермском крае, птицу, у которой проблемы с глазом, будут обследовать и лечить, сообщило местное благотворительное сообщество "Лисичкин терем" в соцсети "ВКонтакте". &quot;Знакомьтесь — сапсан, на фото он выглядит меньше, но на самом деле она больше. Да, это самка. Ее застукали при попытке словить в кустах кошку. Кошке повезло, ее успели спасти неравнодушные. У сапсана бельмо на глазу, что усложняет добычу еды. Впереди обследование и лечение с заключением специалистов о выпуске&quot;, — рассказали волонтеры.Птицу поймали в пермских Березниках, на ней орнитологическое кольцо, прикрепленное в Киеве. Специалисты удивлены обнаружением этой птицы на территории региона. Сапсан плохо летает, хотя визуально на его теле нет повреждений. Специалисты благотворительной организации отправили уведомления об обнаружении птицы в пермский Росприроднадзор и Центр кольцевания. Сапсан — хищная птица из семейства соколиных, занесена в Красную книгу. В открытых источниках указано, что размах крыльев у сапсанов достигает 120 сантиметров. Птица может преодолевать расстояния в тысячи километров, при атаке развивает скорость до 270 км/ч (в некоторых случаях почти до 390 км/ч).
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пермский край
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украина, пермский край, березники, федеральная служба по надзору в сфере природопользования (росприроднадзор)
Украина, Пермский край, Березники, Федеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
В Пермском крае обнаружили сапсана с Украины

"Лисичкин терем": в Пермском крае нашли сапсана с бельмом на глазу

© Depositphotos.com / Glenn PriceСапсан
Сапсан - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Depositphotos.com / Glenn Price
Сапсан. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕРМЬ, 16 авг — РИА Новости. Сапсана с Украины обнаружили в Пермском крае, птицу, у которой проблемы с глазом, будут обследовать и лечить, сообщило местное благотворительное сообщество "Лисичкин терем" в соцсети "ВКонтакте".
«

"Знакомьтесь — сапсан, на фото он выглядит меньше, но на самом деле она больше. Да, это самка. Ее застукали при попытке словить в кустах кошку. Кошке повезло, ее успели спасти неравнодушные. У сапсана бельмо на глазу, что усложняет добычу еды. Впереди обследование и лечение с заключением специалистов о выпуске", — рассказали волонтеры.

Птицу поймали в пермских Березниках, на ней орнитологическое кольцо, прикрепленное в Киеве. Специалисты удивлены обнаружением этой птицы на территории региона.
Сапсан плохо летает, хотя визуально на его теле нет повреждений. Специалисты благотворительной организации отправили уведомления об обнаружении птицы в пермский Росприроднадзор и Центр кольцевания.
Сапсан — хищная птица из семейства соколиных, занесена в Красную книгу. В открытых источниках указано, что размах крыльев у сапсанов достигает 120 сантиметров. Птица может преодолевать расстояния в тысячи километров, при атаке развивает скорость до 270 км/ч (в некоторых случаях почти до 390 км/ч).
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УкраинаПермский крайБерезникиФедеральная служба по надзору в сфере природопользования (Росприроднадзор)
 
 
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