https://ria.ru/20240816/ukraina-1966542008.html

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 16.08.2024

В нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:45

2024-08-16T10:45

2024-08-16T11:22

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в 12 областях Украины, в том числе в Киеве и Киевской области, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.Согласно данным ресурса, воздушная тревога также объявлена в Житомирской, Винницкой, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Харьковской областях Украины.Тревога в Сумской области звучит почти два часа. В остальных указанных регионах тревога прозвучала практически одновременно – в 10.39 мск.Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах, а иногда по всей стране, объявляется каждый день. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240816/kanada-1966535574.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, киев, киевская область