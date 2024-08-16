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На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области - РИА Новости, 16.08.2024
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры на... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:31
2024-08-16T07:31
2024-08-16T07:31
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Назначенный Киевом глава Запорожской областной государственной администрации Иван Федоров утверждает, что в ночь на пятницу ряд объектов инфраструктуры на подконтрольной Киеву части Запорожской области получили повреждения. Согласно сообщению, опубликованному в его Telegram-канале, в районе прозвучало более 360 взрывов. По его словам, поступили "сообщения о разрушении... объектов инфраструктуры", при этом он не утонил, о каких именно объектах идет речь. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. Под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается бывший областной центр региона - город Запорожье, с марта 2023 года административным центром области стал Мелитополь.
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запорожская область, киев, украина, запорожская областная государственная администрация, в мире
Специальная военная операция на Украине, Запорожская область, Киев, Украина, Запорожская областная государственная администрация, В мире
На Украине заявили о повреждении объектов в Запорожской области
Глава Запорожской ОГА Федоров заявил о повреждении объектов инфраструктуры