https://ria.ru/20240816/uklonisty-1966708829.html

Трое мужчин напали на пограничников при попытке бегства с Украины в Румынию

Трое мужчин напали на пограничников при попытке бегства с Украины в Румынию - РИА Новости, 16.08.2024

Трое мужчин напали на пограничников при попытке бегства с Украины в Румынию

Трое мужчин при попытке бегства с Украины в Румынию напали на пограничников, сообщает представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T23:10

2024-08-16T23:10

2024-08-16T23:10

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румыния

андрей демченко

владимир зеленский

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Трое мужчин при попытке бегства с Украины в Румынию напали на пограничников, сообщает представитель Госпогранслужбы Украины Андрей Демченко. "На Закарпатье группа мужчин совершила нападение на одного из военнослужащих из состава пограничного наряда. Всех троих уже задержали. Троих мужчин пытались остановить при попытке незаконного пересечения границы в Румынию. Они отобрали у военнослужащего оружие и прибегли к бегству", - приводит слова Демченко телеканал "Общественное". Утверждается, что двух беглецов пограничники Украины вскоре задержали. Что касается третьего, не уточняется. "Смежная сторона сообщила, что по информации украинской стороны, недалеко от границы задержала гражданина Украины с документами, а вскоре обнаружила и оружие, которое отобрали нападавшие", - уточнил Демченко. Оружие было брошено на территории Румынии, задержанный указал место, где именно спрятал его. Что грозит задержанным, не уточняется, идет следствие. На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. За уклонение от военной службы во время мобилизации в стране предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Повестку могут вручить в разных местах. Появлялись видео, как это делают на улицах, на заправках и в кафе. Вручать ее могут не только представители военкомата, но и руководители предприятия, где работает призывник, руководители ЖЭК, представители домового комитета и другие должностные лица.

https://ria.ru/20240809/medvedchuk-1965188453.html

https://ria.ru/20240802/mobilizatsiya-1963748112.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, румыния, андрей демченко, владимир зеленский