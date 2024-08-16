https://ria.ru/20240816/ugroza-1966534847.html
В США предупредили Киев об опасной угрозе из-за операции в Курской области
В США предупредили Киев об опасной угрозе из-за операции в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
В США предупредили Киев об опасной угрозе из-за операции в Курской области
Уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение ВСУ в конфликте с Россией, пишет военный журнал Military Watch. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:01
2024-08-16T10:01
2024-08-16T15:06
в мире
курская область
россия
технологии
украина
вооруженные силы украины
ростех
политика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966367735_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f3623f54cde77682cc26219d1fab3528.jpg
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение ВСУ в конфликте с Россией, пишет военный журнал Military Watch."В ходе этой операции Украина направила в бои самые мощные военные машины, уничтожение которых в конце длинных путей снабжения или же в столкновениях с российскими силами может, как все чаще предполагается, кардинально ухудшить ситуацию для ВСУ", — говорится в материале.Как указали журналисты, украинские подразделения в Курской области уже потеряли множество единиц техники, включая и танки, которые российские военные уничтожают беспилотниками.В пятницу газета The Sun опубликовала видеорепортаж о боях в Курской области, показав уничтоженный британский танк Challenger, стоявший на вооружении ВСУ.В четверг в "Ростехе" заявили, что конструкция британских танков Challenger не соответствует условиям современных боев, поэтому они, пораженные дронами-камикадзе, сгорают дотла.
https://ria.ru/20240816/tsel-1966527357.html
https://ria.ru/20240816/ataka-1966528939.html
курская область
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966367735_110:0:1160:788_1920x0_80_0_0_0e7605f5a4e8a2eafa3c666b0e4e8031.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, курская область, россия, технологии, украина, вооруженные силы украины, ростех, политика
В мире, Курская область, Россия, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, Ростех, Политика
В США предупредили Киев об опасной угрозе из-за операции в Курской области
MWM: уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение ВСУ