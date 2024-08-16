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В США предупредили Киев об опасной угрозе из-за операции в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
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10:01 16.08.2024 (обновлено: 15:06 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/ugroza-1966534847.html
В США предупредили Киев об опасной угрозе из-за операции в Курской области
В США предупредили Киев об опасной угрозе из-за операции в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
В США предупредили Киев об опасной угрозе из-за операции в Курской области
Уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение ВСУ в конфликте с Россией, пишет военный журнал Military Watch. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:01
2024-08-16T15:06
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение ВСУ в конфликте с Россией, пишет военный журнал Military Watch."В ходе этой операции Украина направила в бои самые мощные военные машины, уничтожение которых в конце длинных путей снабжения или же в столкновениях с российскими силами может, как все чаще предполагается, кардинально ухудшить ситуацию для ВСУ", — говорится в материале.Как указали журналисты, украинские подразделения в Курской области уже потеряли множество единиц техники, включая и танки, которые российские военные уничтожают беспилотниками.В пятницу газета The Sun опубликовала видеорепортаж о боях в Курской области, показав уничтоженный британский танк Challenger, стоявший на вооружении ВСУ.В четверг в "Ростехе" заявили, что конструкция британских танков Challenger не соответствует условиям современных боев, поэтому они, пораженные дронами-камикадзе, сгорают дотла.
https://ria.ru/20240816/tsel-1966527357.html
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в мире, курская область, россия, технологии, украина, вооруженные силы украины, ростех, политика
В мире, Курская область, Россия, Технологии, Украина, Вооруженные силы Украины, Ростех, Политика
В США предупредили Киев об опасной угрозе из-за операции в Курской области

MWM: уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение ВСУ

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение ВСУ в конфликте с Россией, пишет военный журнал Military Watch.
«
"В ходе этой операции Украина направила в бои самые мощные военные машины, уничтожение которых в конце длинных путей снабжения или же в столкновениях с российскими силами может, как все чаще предполагается, кардинально ухудшить ситуацию для ВСУ", — говорится в материале.
Боевая бронированная машина ВСУ Shield, пораженная барражирующим боеприпасом Ланцет, в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области
Вчера, 09:03
Как указали журналисты, украинские подразделения в Курской области уже потеряли множество единиц техники, включая и танки, которые российские военные уничтожают беспилотниками.
В пятницу газета The Sun опубликовала видеорепортаж о боях в Курской области, показав уничтоженный британский танк Challenger, стоявший на вооружении ВСУ.
В четверг в "Ростехе" заявили, что конструкция британских танков Challenger не соответствует условиям современных боев, поэтому они, пораженные дронами-камикадзе, сгорают дотла.
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
В Британии сделали заявление о ВС России после атаки ВСУ на Курскую область
Вчера, 09:19
 
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