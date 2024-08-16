https://ria.ru/20240816/ugroza-1966534847.html

В США предупредили Киев об опасной угрозе из-за операции в Курской области

В США предупредили Киев об опасной угрозе из-за операции в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024

В США предупредили Киев об опасной угрозе из-за операции в Курской области

Уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение ВСУ в конфликте с Россией, пишет военный журнал Military Watch. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T10:01

2024-08-16T10:01

2024-08-16T15:06

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Уничтожение западной техники в Курской области ухудшит положение ВСУ в конфликте с Россией, пишет военный журнал Military Watch."В ходе этой операции Украина направила в бои самые мощные военные машины, уничтожение которых в конце длинных путей снабжения или же в столкновениях с российскими силами может, как все чаще предполагается, кардинально ухудшить ситуацию для ВСУ", — говорится в материале.Как указали журналисты, украинские подразделения в Курской области уже потеряли множество единиц техники, включая и танки, которые российские военные уничтожают беспилотниками.В пятницу газета The Sun опубликовала видеорепортаж о боях в Курской области, показав уничтоженный британский танк Challenger, стоявший на вооружении ВСУ.В четверг в "Ростехе" заявили, что конструкция британских танков Challenger не соответствует условиям современных боев, поэтому они, пораженные дронами-камикадзе, сгорают дотла.

https://ria.ru/20240816/tsel-1966527357.html

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