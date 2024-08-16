https://ria.ru/20240816/udary-1966576899.html
ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по Украине
ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по Украине - РИА Новости, 16.08.2024
ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по Украине
Российская армия за неделю нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ и предприятиям ВПК Украины, а также... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:04
2024-08-16T13:04
2024-08-16T13:22
специальная военная операция на украине
россия
украина
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская армия за неделю нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ и предприятиям ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 10 по 16 августа т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражены: топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает Минобороны РФ.
https://ria.ru/20240816/territorii-1966575506.html
россия
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по Украине
ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по военным объектам на Украине
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская армия за неделю нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ и предприятиям ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 10 по 16 августа т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины
, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражены: топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает Минобороны РФ.