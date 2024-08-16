https://ria.ru/20240816/udary-1966576899.html

ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по Украине

ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по Украине - РИА Новости, 16.08.2024

ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по Украине

Российская армия за неделю нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ и предприятиям ВПК Украины, а также... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:04

2024-08-16T13:04

2024-08-16T13:22

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская армия за неделю нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ и предприятиям ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 10 по 16 августа т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражены: топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20240816/territorii-1966575506.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

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