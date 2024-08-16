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ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по Украине - РИА Новости, 16.08.2024
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13:04 16.08.2024 (обновлено: 13:22 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/udary-1966576899.html
ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по Украине
ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по Украине - РИА Новости, 16.08.2024
ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по Украине
Российская армия за неделю нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ и предприятиям ВПК Украины, а также... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:04
2024-08-16T13:22
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская армия за неделю нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ и предприятиям ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ."С 10 по 16 августа т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства."Кроме того, поражены: топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает Минобороны РФ.
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Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, В мире
ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по Украине

ВС России за неделю нанесли 17 групповых ударов по военным объектам на Украине

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте
Военнослужащий в командном пункте - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
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Военнослужащий в командном пункте. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская армия за неделю нанесла 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотниками по объектам ВСУ и предприятиям ВПК Украины, а также пунктам временной дислокации иностранных наемников, сообщило в пятницу министерство обороны РФ.
"С 10 по 16 августа т.г. Вооруженными силами Российской Федерации нанесено 17 групповых ударов высокоточным оружием и ударными беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, аэродромной инфраструктуре и местам сборки и хранения ударных БПЛА", - говорится в сводке военного ведомства.
"Кроме того, поражены: топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации националистических формирований и иностранных наемников", - отмечает Минобороны РФ.
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