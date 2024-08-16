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ВС России нанесли удар по системам связи ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 16.08.2024
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09:54 16.08.2024 (обновлено: 10:05 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/udar-1966533925.html
ВС России нанесли удар по системам связи ВСУ в Херсонской области
ВС России нанесли удар по системам связи ВСУ в Херсонской области - РИА Новости, 16.08.2024
ВС России нанесли удар по системам связи ВСУ в Херсонской области
Российские войска нанесли массированный удар по системам связи ВСУ на правобережье Херсонской области, в том числе уничтожены спутниковые антенны Starlink,... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T09:54
2024-08-16T10:05
специальная военная операция на украине
херсонская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по системам связи ВСУ на правобережье Херсонской области, в том числе уничтожены спутниковые антенны Starlink, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале."Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли массированный удар по системам связи противника на правобережье Херсонщины", - написал Сальдо.В частности, по его словам, на Каховском направлении расчеты БПЛА арктической бригады выследили и FPV-дронами уничтожили несколько антенн и ретрансляторов, используемых противником для управления своими беспилотниками."В свою очередь, ульяновские десантники при помощи квадрокоптеров со сбросами ликвидировали немалое число спутниковых антенн Starlink на правом берегу Днепра. Противник прятал их в полуразрушенных домах, но не смог укрыться от зорких глаз российских воздушных разведчиков", - отметил губернатор.По его словам, уничтоженные объекты украинские боевики использовали для управления дронами, которыми они терроризируют мирных жителей левобережья."Наши воины рассчитывают, что после нанесенных ударов интенсивность вражеских воздушных нападений пойдет на спад", - подчеркнул Сальдо.Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966520973.html
https://ria.ru/20240816/podpole-1966514316.html
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херсонская область , вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Безопасность
ВС России нанесли удар по системам связи ВСУ в Херсонской области

ВС России массированным ударом в Херсонской области уничтожили антенны Starlink

© РИА Новости | Перейти в медиабанкВоеннослужащие
Военнослужащие - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 16 авг – РИА Новости. Российские войска нанесли массированный удар по системам связи ВСУ на правобережье Херсонской области, в том числе уничтожены спутниковые антенны Starlink, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
"Бойцы группировки войск "Днепр" нанесли массированный удар по системам связи противника на правобережье Херсонщины", - написал Сальдо.
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В частности, по его словам, на Каховском направлении расчеты БПЛА арктической бригады выследили и FPV-дронами уничтожили несколько антенн и ретрансляторов, используемых противником для управления своими беспилотниками.
"В свою очередь, ульяновские десантники при помощи квадрокоптеров со сбросами ликвидировали немалое число спутниковых антенн Starlink на правом берегу Днепра. Противник прятал их в полуразрушенных домах, но не смог укрыться от зорких глаз российских воздушных разведчиков", - отметил губернатор.
По его словам, уничтоженные объекты украинские боевики использовали для управления дронами, которыми они терроризируют мирных жителей левобережья.
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"Наши воины рассчитывают, что после нанесенных ударов интенсивность вражеских воздушных нападений пойдет на спад", - подчеркнул Сальдо.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт его легитимность и продолжает обстреливать территорию. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
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