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Российские ученые ускорили работу ИИ с длинным текстом - РИА Новости, 16.08.2024
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Наука
 
10:00 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/uchenye-1966528182.html
Российские ученые ускорили работу ИИ с длинным текстом
Российские ученые ускорили работу ИИ с длинным текстом - РИА Новости, 16.08.2024
Российские ученые ускорили работу ИИ с длинным текстом
Российские ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research разработали нейросеть ReBased (РеБейзд) для ускоренной обработки РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T10:00
2024-08-16T10:00
технологии
россия
искусственный интеллект (ии)
т-банк (ао «тинькофф банк»)
наука
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Российские ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research разработали нейросеть ReBased (РеБейзд) для ускоренной обработки длинных текстов, сообщает компания.В основе открытия лежит новая архитектура языковых моделей, названная ReBased. Архитектура в глубоком обучении — это общий план или структура, по которой строится нейронная сеть. Она определяет, какие типы слоев будут использованы (например, сверточные, рекуррентные или полносвязные) и как эти слои будут соединены между собой. Продуманная архитектура позволяет нейросети лучше решать определенные задачи, например распознавать изображения или понимать текст. Выбор подходящей архитектуры важен для эффективности и точности работы модели, говорится в сообщении.Проведя анализ архитектуры Based (Бейзд), представленной учеными Стэнфорда в декабре 2023 года, российские ученые оптимизировали механизм извлечения информации из текста, добавив новые обучаемые параметры, которые отвечают за оптимальный поиск взаимосвязей между частями текста. Это позволяет улучшить процесс его обработки и получать более точные ответы.Ученые также упростили алгоритм выделения текстовой информации, что привело к увеличению производительности, повышению качества работы с длинными текстами и улучшению контекстного обучения. В среднем понимание взаимосвязей в тексте в новой архитектуре стало лучше как минимум на 10%, отметили эксперты.ReBased способна снизить издержки на использование искусственного интеллекта для специализированных задач, которые имеют конкретную область применения и требуют учета ее особенностей. Например, в медицине такой задачей может считаться классификация текстов на основе симптомов и диагнозов.Новая архитектура, предложенная учеными, позволяет приблизить качество линейных моделей к трансформерам. Модели, в основе которых лежит ReBased, могут генерировать тексты с более низкими требованиями к ресурсам практически без потери качества.Ученые проводили эксперименты на датасете MQAR (Multi-Query Associative Recall – ассоциативный вызов с несколькими запросами), который позволяет определять способность модели к контекстуальному обучению, а именно к ассоциативному запоминанию (запоминанию не связанных пар объектов), например: лицо человека — его имя."Примечательно, что параллельно с выходом нашей статьи группа исследователей из Стэнфорда выпустила исследование на эту же тему, но с другим подходом к решению. Сейчас это одна из наиболее интересных областей исследований в NLP по всему миру: трансформеры слишком медленные, но линейные модели уступают им по качеству. И мы, и ученые из Стэнфорда занимаемся поиском оптимальных архитектур. Мы ценим их вклад в развитие технологий и рады возможности участвовать в научном диалоге такого уровня", – приводятся в сообщении слова исследователя обработки естественного языка в T-Bank AI Research Ярослава Аксенова.
https://ria.ru/20240725/ii-1961906564.html
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технологии, россия, искусственный интеллект (ии), т-банк (ао «тинькофф банк»)
Технологии, Россия, Искусственный интеллект (ИИ), Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»), Наука

Российские ученые ускорили работу ИИ с длинным текстом

© iStock.com / dusanpetkovicМужчина с ноутбуком
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© iStock.com / dusanpetkovic
Мужчина с ноутбуком
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Российские ученые из лаборатории исследований искусственного интеллекта (ИИ) T-Bank AI Research разработали нейросеть ReBased (РеБейзд) для ускоренной обработки длинных текстов, сообщает компания.
В основе открытия лежит новая архитектура языковых моделей, названная ReBased. Архитектура в глубоком обучении — это общий план или структура, по которой строится нейронная сеть. Она определяет, какие типы слоев будут использованы (например, сверточные, рекуррентные или полносвязные) и как эти слои будут соединены между собой. Продуманная архитектура позволяет нейросети лучше решать определенные задачи, например распознавать изображения или понимать текст. Выбор подходящей архитектуры важен для эффективности и точности работы модели, говорится в сообщении.
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Проведя анализ архитектуры Based (Бейзд), представленной учеными Стэнфорда в декабре 2023 года, российские ученые оптимизировали механизм извлечения информации из текста, добавив новые обучаемые параметры, которые отвечают за оптимальный поиск взаимосвязей между частями текста. Это позволяет улучшить процесс его обработки и получать более точные ответы.
Ученые также упростили алгоритм выделения текстовой информации, что привело к увеличению производительности, повышению качества работы с длинными текстами и улучшению контекстного обучения. В среднем понимание взаимосвязей в тексте в новой архитектуре стало лучше как минимум на 10%, отметили эксперты.
ReBased способна снизить издержки на использование искусственного интеллекта для специализированных задач, которые имеют конкретную область применения и требуют учета ее особенностей. Например, в медицине такой задачей может считаться классификация текстов на основе симптомов и диагнозов.
Новая архитектура, предложенная учеными, позволяет приблизить качество линейных моделей к трансформерам. Модели, в основе которых лежит ReBased, могут генерировать тексты с более низкими требованиями к ресурсам практически без потери качества.
Ученые проводили эксперименты на датасете MQAR (Multi-Query Associative Recall – ассоциативный вызов с несколькими запросами), который позволяет определять способность модели к контекстуальному обучению, а именно к ассоциативному запоминанию (запоминанию не связанных пар объектов), например: лицо человека — его имя.
"Примечательно, что параллельно с выходом нашей статьи группа исследователей из Стэнфорда выпустила исследование на эту же тему, но с другим подходом к решению. Сейчас это одна из наиболее интересных областей исследований в NLP по всему миру: трансформеры слишком медленные, но линейные модели уступают им по качеству. И мы, и ученые из Стэнфорда занимаемся поиском оптимальных архитектур. Мы ценим их вклад в развитие технологий и рады возможности участвовать в научном диалоге такого уровня", – приводятся в сообщении слова исследователя обработки естественного языка в T-Bank AI Research Ярослава Аксенова.
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