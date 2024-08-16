Рейтинг@Mail.ru
Белорусские военные отработают на учениях в России пуски ракет с "Тор-М2К" - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:38 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/ucheniya-1966671914.html
Белорусские военные отработают на учениях в России пуски ракет с "Тор-М2К"
Белорусские военные отработают на учениях в России пуски ракет с "Тор-М2К" - РИА Новости, 16.08.2024
Белорусские военные отработают на учениях в России пуски ракет с "Тор-М2К"
Белорусские военные на российском полигоне "Ашулук" впервые отработают пуски ракет с комплексов "Тор-М2К" в движении, сообщила в пятницу пресс-служба... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T18:38
2024-08-16T18:38
безопасность
космос - риа наука
белоруссия
россия
воздушно-космические силы россии
зрк с-300
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_0:256:3076:1986_1920x0_80_0_0_ae5eecb4d13accd4917ca71c7fc3d6af.jpg
МИНСК, 16 авг – РИА Новости. Белорусские военные на российском полигоне "Ашулук" впервые отработают пуски ракет с комплексов "Тор-М2К" в движении, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Белоруссии. По ее данным, в настоящее время белорусские расчеты ЗРК С-300 и "Тор-М2К" готовятся к боевой стрельбе на российском полигоне Ашулук. В сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства приводятся слова командира 15-й зенитной ракетной бригады Андрея Бобылева, который рассказал, что особенность данного учения — боевая работа зенитными ракетными комплексами "Тор-М2К" впервые непосредственно в движении. "Тактико-технические характеристики данного комплекса позволяют вести боевую работу как с места, так и с короткой остановки, а также в движении. На этот раз боевая стрельба в движении будет отрабатываться нами впервые", - пояснил он. Бобылев отметил, что подразделения бригады завершают подготовку к ведению боевой работы с боевыми пусками ракет. "Особое внимание уделяется ведению маневренных боевых действий зенитными ракетными комплексами С-300. При этом зенитные ракетные комплексы "Тор-М2К" осуществляют прикрытие маневрирующих зенитных ракетных дивизионов С-300", - проинформировал он. Бобылев добавил, что учение позволит повысить уровень подготовки личного состава как зенитных ракетных комплексов С-300, так и зенитных ракетных батарей "Тор-М2", в том числе повысить слаженность при ведении маневренных боевых действий. На российском полигоне "Ашулук" 13 августа дан старт совместному учению подразделений ВВС и войск ПВО Белоруссии и ВКС РФ. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО белорусской армии Михаил Матросов сообщал, что в течение августа, согласно плану подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, проводится оперативно-тактическое учение с родами войск с боевой стрельбой на территории Российской Федерации. По его словам, всего в учении, основные действия которого будут проводиться на полигоне "Ашулук", запланировано участие около четырех тысяч военнослужащих и 150 единиц техники. Спланированы выполнение учебно-боевых задач с зенитными ракетными войсками, радиотехническими войсками и истребительной авиацией, пояснял Матросов.
https://ria.ru/20240813/minoborony-1965863650.html
https://ria.ru/20240622/belorussiya-1954686275.html
белоруссия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/1c/1854827502_347:0:3076:2047_1920x0_80_0_0_d20055f931c4cacb39384f994ad0cc8f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, космос - риа наука, белоруссия, россия, воздушно-космические силы россии, зрк с-300
Безопасность, Космос - РИА Наука, Белоруссия, Россия, Воздушно-космические силы России, ЗРК С-300
Белорусские военные отработают на учениях в России пуски ракет с "Тор-М2К"

Белорусские военные проведут на учениях в РФ пуски ракет с "Тор-М2К" в движении

© РИА Новости / Артем Житенев | Перейти в медиабанкВоеннослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО на полигоне Ашулук
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО на полигоне Ашулук - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Артем Житенев
Перейти в медиабанк
Военнослужащий в командном пункте центра боевого применения во время учений ПВО на полигоне Ашулук. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 16 авг – РИА Новости. Белорусские военные на российском полигоне "Ашулук" впервые отработают пуски ракет с комплексов "Тор-М2К" в движении, сообщила в пятницу пресс-служба министерства обороны Белоруссии.
По ее данным, в настоящее время белорусские расчеты ЗРК С-300 и "Тор-М2К" готовятся к боевой стрельбе на российском полигоне Ашулук.
Военнослужащие Военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Белоруссии убывают в Российскую Федерацию для участия в совместном оперативно-тактическом учении с боевой стрельбой - РИА Новости, 1920, 13.08.2024
Расчеты ракетных войск Белоруссии убывают на полигон в Россию
13 августа, 09:54
В сообщении пресс-службы в Telegram-канале ведомства приводятся слова командира 15-й зенитной ракетной бригады Андрея Бобылева, который рассказал, что особенность данного учения — боевая работа зенитными ракетными комплексами "Тор-М2К" впервые непосредственно в движении.
«
"Тактико-технические характеристики данного комплекса позволяют вести боевую работу как с места, так и с короткой остановки, а также в движении. На этот раз боевая стрельба в движении будет отрабатываться нами впервые", - пояснил он.
Бобылев отметил, что подразделения бригады завершают подготовку к ведению боевой работы с боевыми пусками ракет. "Особое внимание уделяется ведению маневренных боевых действий зенитными ракетными комплексами С-300. При этом зенитные ракетные комплексы "Тор-М2К" осуществляют прикрытие маневрирующих зенитных ракетных дивизионов С-300", - проинформировал он.
Бобылев добавил, что учение позволит повысить уровень подготовки личного состава как зенитных ракетных комплексов С-300, так и зенитных ракетных батарей "Тор-М2", в том числе повысить слаженность при ведении маневренных боевых действий.
На российском полигоне "Ашулук" 13 августа дан старт совместному учению подразделений ВВС и войск ПВО Белоруссии и ВКС РФ. Заместитель командующего ВВС и войсками ПВО белорусской армии Михаил Матросов сообщал, что в течение августа, согласно плану подготовки военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, проводится оперативно-тактическое учение с родами войск с боевой стрельбой на территории Российской Федерации. По его словам, всего в учении, основные действия которого будут проводиться на полигоне "Ашулук", запланировано участие около четырех тысяч военнослужащих и 150 единиц техники. Спланированы выполнение учебно-боевых задач с зенитными ракетными войсками, радиотехническими войсками и истребительной авиацией, пояснял Матросов.
Белорусские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 22.06.2024
В Белоруссии рассказали о ходе проверки готовности армии
22 июня, 11:00
 
БезопасностьКосмос - РИА НаукаБелоруссияРоссияВоздушно-космические силы РоссииЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала