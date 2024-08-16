https://ria.ru/20240816/turtsiya-1966622762.html
Посольство России ждет разъяснений о снятии отпечатков при въезде в Турцию
Посольство России ждет разъяснений о снятии отпечатков при въезде в Турцию - РИА Новости, 16.08.2024
Посольство России ждет разъяснений о снятии отпечатков при въезде в Турцию
Посольство РФ рассчитывает на разъяснения Анкары о мерах по снятию отпечатков пальцев у лиц, въезжающих в Турцию, ожидается, что планируемые нововведения не... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:46
2024-08-16T15:46
2024-08-16T16:46
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АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Посольство РФ рассчитывает на разъяснения Анкары о мерах по снятию отпечатков пальцев у лиц, въезжающих в Турцию, ожидается, что планируемые нововведения не будут касаться туристов, заявили РИА Новости в диппредставительстве. Анкара готовится реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в Турцию, сообщила ранее газета Sabah со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая. "Конечно, вопрос введения подобного рода мер является прерогативой местных компетентных властей. Некоторые страны действительно имеют такую практику. В турецком же преломлении мы исходим из того, что о таких мерах, когда дойдет до их применения, будет объявлено заблаговременно, и будут даны соответствующие разъяснения о том, кого именно и как они коснутся. Но, насколько мы понимаем, данные меры не коснутся категории граждан, въезжающих в Турцию с туристическими целями", - заявили РИА Новости в посольстве.
https://ria.ru/20240815/turtsiya-1966414314.html
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турция, анкара (провинция), россия, туризм, в мире
Турция, Анкара (провинция), Россия, Туризм, В мире
Посольство России ждет разъяснений о снятии отпечатков при въезде в Турцию
Посольство РФ рассчитывает, что туристам в Турции не придется сдавать отпечатки
АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Посольство РФ рассчитывает на разъяснения Анкары о мерах по снятию отпечатков пальцев у лиц, въезжающих в Турцию, ожидается, что планируемые нововведения не будут касаться туристов, заявили РИА Новости в диппредставительстве.
Анкара готовится реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в Турцию, сообщила ранее газета Sabah со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая.
"Конечно, вопрос введения подобного рода мер является прерогативой местных компетентных властей. Некоторые страны действительно имеют такую практику. В турецком же преломлении мы исходим из того, что о таких мерах, когда дойдет до их применения, будет объявлено заблаговременно, и будут даны соответствующие разъяснения о том, кого именно и как они коснутся. Но, насколько мы понимаем, данные меры не коснутся категории граждан, въезжающих в Турцию с туристическими целями", - заявили РИА Новости в посольстве.