https://ria.ru/20240816/turtsiya-1966622762.html

Посольство России ждет разъяснений о снятии отпечатков при въезде в Турцию

Посольство России ждет разъяснений о снятии отпечатков при въезде в Турцию - РИА Новости, 16.08.2024

Посольство России ждет разъяснений о снятии отпечатков при въезде в Турцию

Посольство РФ рассчитывает на разъяснения Анкары о мерах по снятию отпечатков пальцев у лиц, въезжающих в Турцию, ожидается, что планируемые нововведения не... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:46

2024-08-16T15:46

2024-08-16T16:46

турция

анкара (провинция)

россия

туризм

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/06/1e/1739185179_0:177:2048:1329_1920x0_80_0_0_4733a887aa42d316d2ea99c2e79ffae6.jpg

АНКАРА, 16 авг - РИА Новости. Посольство РФ рассчитывает на разъяснения Анкары о мерах по снятию отпечатков пальцев у лиц, въезжающих в Турцию, ожидается, что планируемые нововведения не будут касаться туристов, заявили РИА Новости в диппредставительстве. Анкара готовится реализовать проект по снятию отпечатков пальцев при въезде в Турцию, сообщила ранее газета Sabah со ссылкой на главу турецкого МВД Али Ерликая. "Конечно, вопрос введения подобного рода мер является прерогативой местных компетентных властей. Некоторые страны действительно имеют такую практику. В турецком же преломлении мы исходим из того, что о таких мерах, когда дойдет до их применения, будет объявлено заблаговременно, и будут даны соответствующие разъяснения о том, кого именно и как они коснутся. Но, насколько мы понимаем, данные меры не коснутся категории граждан, въезжающих в Турцию с туристическими целями", - заявили РИА Новости в посольстве.

https://ria.ru/20240815/turtsiya-1966414314.html

турция

анкара (провинция)

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

турция, анкара (провинция), россия, туризм, в мире