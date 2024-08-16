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США проигрывают на Украине, заявил турецкий политик - РИА Новости, 16.08.2024
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12:16 16.08.2024 (обновлено: 12:31 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/turtsiya-1966566914.html
США проигрывают на Украине, заявил турецкий политик
США проигрывают на Украине, заявил турецкий политик - РИА Новости, 16.08.2024
США проигрывают на Украине, заявил турецкий политик
США проигрывают на Украине, от этого продолжающееся давление Штатов на весь мир, в частности на Турцию, не работает и не приносит Вашингтону желаемого... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T12:16
2024-08-16T12:31
в мире
россия
турция
сша
мевлют чавушоглу
энтони блинкен
ибрагим калын
евросоюз
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. США проигрывают на Украине, от этого продолжающееся давление Штатов на весь мир, в частности на Турцию, не работает и не приносит Вашингтону желаемого результата, считает зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу. Ранее в августе США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров, об этом писала Financial Times. Помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод заявил изданию, Штатам нужно, чтобы Турция помогла им остановить "поток американских технологий в Россию". По данным издания, американский минторг уже требует от юридических лиц из США приобретения редкого разрешения для продажи важных товаров 18 компаниям из Турции. Источник издания заявил, что в отсутствие подвижек со стороны Анкары Вашингтон продолжит вводить подобные ограничения. Тем временем диписточник в турецкой столице ранее заявлял РИА Новости, что Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России. В беседе с РИА Новости Топкурулу заявил, что давление США на Турцию, как и на весь мир, с целью наложения санкций на Россию, продолжается. "Однако США терпят поражение и на Украине, и в Палестине. Тот факт, что США теряют позиции на этих фронтах, означает, что их давление не приносит желаемого результата", - заявил собеседник агентства. Газета New York Times в четверг утверждала, что американские чиновники советовали Украине не проводить в этом году крупные наступления на южном или восточном направлениях на фоне мощной обороны России. Как отмечало издание, у Украины вряд ли найдется достаточно живой силы, чтобы добиться успехов в ДНР. У Киева, подчеркивала газета, может не быть соответствующих резервов для операций на территории республики. По словам Топкурулу, "рост сопротивления угнетенных народов и укрепление солидарности между ними заставят США отступить". Ранее главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявлял, что Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе. Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции. Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.
https://ria.ru/20240115/sanktsii-1921346727.html
https://ria.ru/20240618/turtsiya-1953569626.html
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турция
сша
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в мире, россия, турция, сша, мевлют чавушоглу, энтони блинкен, ибрагим калын, евросоюз, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Турция, США, Мевлют Чавушоглу, Энтони Блинкен, Ибрагим Калын, Евросоюз, Санкции в отношении России
США проигрывают на Украине, заявил турецкий политик

Политик Топкурулу: давление США на Турцию не работает из-за поражения на Украине

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкВид на город Анкара
Вид на город Анкара - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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АНКАРА, 16 авг – РИА Новости. США проигрывают на Украине, от этого продолжающееся давление Штатов на весь мир, в частности на Турцию, не работает и не приносит Вашингтону желаемого результата, считает зампред турецкой партии Vatan ("Родина") Хакан Топкурулу.
Ранее в августе США пригрозили Турции последствиями, если она не ограничит экспорт в Россию ряда американских товаров, об этом писала Financial Times. Помощник американского министра торговли Мэттью Аксельрод заявил изданию, Штатам нужно, чтобы Турция помогла им остановить "поток американских технологий в Россию". По данным издания, американский минторг уже требует от юридических лиц из США приобретения редкого разрешения для продажи важных товаров 18 компаниям из Турции. Источник издания заявил, что в отсутствие подвижек со стороны Анкары Вашингтон продолжит вводить подобные ограничения. Тем временем диписточник в турецкой столице ранее заявлял РИА Новости, что Турция не участвует в процессе обхода санкций западных стран против России.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 15.01.2024
Анкара выдержит давление по санкциям против России, заявил турецкий политик
15 января, 06:10
В беседе с РИА Новости Топкурулу заявил, что давление США на Турцию, как и на весь мир, с целью наложения санкций на Россию, продолжается.
"Однако США терпят поражение и на Украине, и в Палестине. Тот факт, что США теряют позиции на этих фронтах, означает, что их давление не приносит желаемого результата", - заявил собеседник агентства.
Газета New York Times в четверг утверждала, что американские чиновники советовали Украине не проводить в этом году крупные наступления на южном или восточном направлениях на фоне мощной обороны России. Как отмечало издание, у Украины вряд ли найдется достаточно живой силы, чтобы добиться успехов в ДНР. У Киева, подчеркивала газета, может не быть соответствующих резервов для операций на территории республики.
По словам Топкурулу, "рост сопротивления угнетенных народов и укрепление солидарности между ними заставят США отступить".
Набережная в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 18.06.2024
В Турции обвинили Запад в попытке уничтожить экономику страны
18 июня, 08:47
Ранее главный советник турецкого президента Акиф Чагатай Кылыч заявлял, что Турция и ЕС имеют различные мнения по санкциям в отношении России, но республика не является "объездной дорогой" в этом вопросе.
Мевлют Чавушоглу в бытность главой МИД Турции на пресс-конференции с американским коллегой Энтони Блинкеном заявил, что Анкара не присоединяется к односторонним санкциям против России, при этом не позволяет обходить их. Занимавший ранее пост официального представителя президента Турции, ныне глава национальной разведывательной организации Ибрагим Калын заявлял, что если страна введет санкции против России, они сыграют прежде всего против самой Турции.
Запад усилил санкционное давление на Россию из-за Украины, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. С момента начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года ЕС ввел уже 14 пакетов санкций против России.
Здание Министерства торговли США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.08.2024
США обвинили Турцию в обходе антироссийских санкций
7 августа, 12:06
 
В миреРоссияТурцияСШАМевлют ЧавушоглуЭнтони БлинкенИбрагим КалынЕвросоюзСанкции в отношении России
 
 
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