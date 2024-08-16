"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области
Ким Дотком: Киев операцией ВСУ в Курской области хочет отстрочить победу России
© Минобороны РоссииБоевая бронированная машина ВСУ Shield, пораженная барражирующим боеприпасом "Ланцет", в Курской области. Кадр видео
© Минобороны России
Боевая бронированная машина ВСУ Shield, пораженная барражирующим боеприпасом "Ланцет", в Курской области. Кадр видео. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Киевский режим операцией Вооруженных сил Украины в Курской области хочет отстрочить победу России, такое мнение высказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
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"У самоубийственной вылазки ВСУ в Курской области, которая обрекла на смерть тысячи украинских солдат, есть одна цель: отстрочить российскую победу до американских президентских выборов. Зеленский согласился с планом Пентагона, поскольку ему скоро нужно будет убежище в США, где он должен угодить своим будущим покровителям", — написал Дотком.
Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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