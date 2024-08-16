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"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
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09:03 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/tsel-1966527357.html
"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области
"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области
Киевский режим операцией Вооруженных сил Украины в Курской области хочет отстрочить победу России, такое мнение высказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T09:03
2024-08-16T09:03
курская область
россия
сша
апты алаудинов
валерий герасимов
вооруженные силы украины
megaupload
министерство обороны сша
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Киевский режим операцией Вооруженных сил Украины в Курской области хочет отстрочить победу России, такое мнение высказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."У самоубийственной вылазки ВСУ в Курской области, которая обрекла на смерть тысячи украинских солдат, есть одна цель: отстрочить российскую победу до американских президентских выборов. Зеленский согласился с планом Пентагона, поскольку ему скоро нужно будет убежище в США, где он должен угодить своим будущим покровителям", — написал Дотком.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240815/syrskiy-1966417014.html
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курская область, россия, сша, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, megaupload, министерство обороны сша, в мире, политика
Курская область, Россия, США, Апты Алаудинов, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Megaupload, Министерство обороны США, В мире, Политика
"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области

Ким Дотком: Киев операцией ВСУ в Курской области хочет отстрочить победу России

© Минобороны РоссииБоевая бронированная машина ВСУ Shield, пораженная барражирующим боеприпасом "Ланцет", в Курской области. Кадр видео
Боевая бронированная машина ВСУ Shield, пораженная барражирующим боеприпасом Ланцет, в Курской области. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Минобороны России
Боевая бронированная машина ВСУ Shield, пораженная барражирующим боеприпасом "Ланцет", в Курской области. Кадр видео. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Киевский режим операцией Вооруженных сил Украины в Курской области хочет отстрочить победу России, такое мнение высказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
«
"У самоубийственной вылазки ВСУ в Курской области, которая обрекла на смерть тысячи украинских солдат, есть одна цель: отстрочить российскую победу до американских президентских выборов. Зеленский согласился с планом Пентагона, поскольку ему скоро нужно будет убежище в США, где он должен угодить своим будущим покровителям", — написал Дотком.
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Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.
Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Курская областьРоссияСШААпты АлаудиновВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныMegauploadМинистерство обороны СШАВ миреПолитика
 
 
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