https://ria.ru/20240816/tsel-1966527357.html

"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области

"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области - РИА Новости, 16.08.2024

"Зеленский согласился". На Западе назвали цель ВСУ в Курской области

Киевский режим операцией Вооруженных сил Украины в Курской области хочет отстрочить победу России, такое мнение высказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T09:03

2024-08-16T09:03

2024-08-16T09:03

курская область

россия

сша

апты алаудинов

валерий герасимов

вооруженные силы украины

megaupload

министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. Киевский режим операцией Вооруженных сил Украины в Курской области хочет отстрочить победу России, такое мнение высказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."У самоубийственной вылазки ВСУ в Курской области, которая обрекла на смерть тысячи украинских солдат, есть одна цель: отстрочить российскую победу до американских президентских выборов. Зеленский согласился с планом Пентагона, поскольку ему скоро нужно будет убежище в США, где он должен угодить своим будущим покровителям", — написал Дотком.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240815/syrskiy-1966417014.html

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курская область, россия, сша, апты алаудинов, валерий герасимов, вооруженные силы украины, megaupload, министерство обороны сша, в мире, политика