https://ria.ru/20240816/trevoga-1966522787.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:58
2024-08-16T07:58
2024-08-16T08:13
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Тревога была объявлена в 6.59 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.Это был уже пятый раз с начала суток, когда в регионе объявлялась ракетная опасность.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/belgorodskaya_oblast-1966522667.html
https://ria.ru/20240816/evakuatsiya-1966521635.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Брянская область
В Курской области отменили ракетную опасность
Смирнов: в Курской области объявили отбой ракетной опасности