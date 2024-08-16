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В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:58 16.08.2024 (обновлено: 08:13 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/trevoga-1966522787.html
В Курской области отменили ракетную опасность
В Курской области отменили ракетную опасность - РИА Новости, 16.08.2024
В Курской области отменили ракетную опасность
Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T07:58
2024-08-16T08:13
специальная военная операция на украине
курская область
алексей смирнов (политик)
безопасность
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
россия
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов. Тревога была объявлена в 6.59 мск. "Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.Это был уже пятый раз с начала суток, когда в регионе объявлялась ракетная опасность.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240816/belgorodskaya_oblast-1966522667.html
https://ria.ru/20240816/evakuatsiya-1966521635.html
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курская область, алексей смирнов (политик) , безопасность, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, россия, брянская область
Специальная военная операция на Украине, Курская область, Алексей Смирнов (политик) , Безопасность, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины, Россия, Брянская область
В Курской области отменили ракетную опасность

Смирнов: в Курской области объявили отбой ракетной опасности

© РИА Новости / Министерство обороны РФ | Перейти в медиабанкУничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области
Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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Уничтожение полевого боекомплекта ВСУ в приграничном районе Курской области. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Отбой ракетной опасности объявлен в Курской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Алексей Смирнов.
Тревога была объявлена в 6.59 мск.
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"Курская область: внимание! Отбой ракетной опасности", - написал он.
Это был уже пятый раз с начала суток, когда в регионе объявлялась ракетная опасность.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 15 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2640 военных и 37 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеКурская областьАлексей Смирнов (политик)БезопасностьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы УкраиныРоссияБрянская область
 
 
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