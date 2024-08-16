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"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Новосибирске
"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Новосибирске - РИА Новости, 16.08.2024
"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Новосибирске
Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:24
2024-08-16T14:24
2024-08-16T14:24
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МОСКВА, 16 авг – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Толмачево города Новосибирска. С открытием новой станции общее число ЛСТО "Аэрофлот Техникс" в городах России достигло 18. ЛСТО в аэропорту Новосибирска будет обеспечивать техническое сопровождение рейсов Группы "Аэрофлот". В соответствии с полученным сертификатом, инженерно-технический персонал линейной станции будет осуществлять оперативное техническое обслуживание лайнеров Airbus А320, Airbus А330, Boeing 737NG и Boeing 777. Станция оснащена современной материально-технической базой и укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов, проживающих в регионе. Все они прошли дополнительное обучение по типам воздушных судов. Персонал ЛСТО сертифицирован по категориям В1 и В2, а также имеет необходимые допуски по различным видам регламентных работ. "Аэрофлот Техникс" последовательно реализует стратегию развития технического обслуживания и ремонта воздушных судов Группы "Аэрофлот", в рамках которой предусмотрено развитие сети линейных станций в регионах России. Сегодня мы рады приступить к работе в новом для себя аэропорту Толмачево. Это третья станция, которую мы открыли в аэропортах нашей страны только за последний месяц", — отметил генеральный директор "Аэрофлот Техникс" Михаил Коробович. В этом летнем сезоне Группа "Аэрофлот" выполняет до 92 рейсов в неделю из аэропорта Новосибирска по семи направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Анталья, Бангкок и Пхукет. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
пресс-релизы
МОСКВА, 16 авг – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Толмачево города Новосибирска. С открытием новой станции общее число ЛСТО "Аэрофлот Техникс" в городах России достигло 18.
ЛСТО в аэропорту Новосибирска будет обеспечивать техническое сопровождение рейсов Группы "Аэрофлот". В соответствии с полученным сертификатом, инженерно-технический персонал линейной станции будет осуществлять оперативное техническое обслуживание лайнеров Airbus А320, Airbus А330, Boeing 737NG и Boeing 777.
Станция оснащена современной материально-технической базой и укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов, проживающих в регионе. Все они прошли дополнительное обучение по типам воздушных судов. Персонал ЛСТО сертифицирован по категориям В1 и В2, а также имеет необходимые допуски по различным видам регламентных работ.
"Аэрофлот Техникс" последовательно реализует стратегию развития технического обслуживания и ремонта воздушных судов Группы "Аэрофлот", в рамках которой предусмотрено развитие сети линейных станций в регионах России. Сегодня мы рады приступить к работе в новом для себя аэропорту Толмачево. Это третья станция, которую мы открыли в аэропортах нашей страны только за последний месяц", — отметил генеральный директор "Аэрофлот Техникс" Михаил Коробович.
В этом летнем сезоне Группа "Аэрофлот" выполняет до 92 рейсов в неделю из аэропорта Новосибирска по семи направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Анталья, Бангкок и Пхукет.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.