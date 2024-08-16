https://ria.ru/20240816/tekhobsluzhivanie-1966601431.html

"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Новосибирске

"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Новосибирске - РИА Новости, 16.08.2024

"Аэрофлот Техникс" открыл линейную станцию техобслуживания в Новосибирске

Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:24

2024-08-16T14:24

2024-08-16T14:24

пресс-релизы

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/01/1963441094_0:121:2780:1685_1920x0_80_0_0_13af70b9e4ab2da634101980b4f0617b.jpg

МОСКВА, 16 авг – пресс-служба ПАО "Аэрофлот". Провайдер технического обслуживания и ремонта воздушных судов "Аэрофлот Техникс" (входит в Группу "Аэрофлот") открыл линейную станцию технического обслуживания (ЛСТО) в аэропорту Толмачево города Новосибирска. С открытием новой станции общее число ЛСТО "Аэрофлот Техникс" в городах России достигло 18. ЛСТО в аэропорту Новосибирска будет обеспечивать техническое сопровождение рейсов Группы "Аэрофлот". В соответствии с полученным сертификатом, инженерно-технический персонал линейной станции будет осуществлять оперативное техническое обслуживание лайнеров Airbus А320, Airbus А330, Boeing 737NG и Boeing 777. Станция оснащена современной материально-технической базой и укомплектована штатом высококвалифицированных специалистов, проживающих в регионе. Все они прошли дополнительное обучение по типам воздушных судов. Персонал ЛСТО сертифицирован по категориям В1 и В2, а также имеет необходимые допуски по различным видам регламентных работ. "Аэрофлот Техникс" последовательно реализует стратегию развития технического обслуживания и ремонта воздушных судов Группы "Аэрофлот", в рамках которой предусмотрено развитие сети линейных станций в регионах России. Сегодня мы рады приступить к работе в новом для себя аэропорту Толмачево. Это третья станция, которую мы открыли в аэропортах нашей страны только за последний месяц", — отметил генеральный директор "Аэрофлот Техникс" Михаил Коробович. В этом летнем сезоне Группа "Аэрофлот" выполняет до 92 рейсов в неделю из аэропорта Новосибирска по семи направлениям: Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Красноярск, Анталья, Бангкок и Пхукет. Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации. Заявка на размещение пресс-релиза.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пресс-релизы