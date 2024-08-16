https://ria.ru/20240816/tekhnologii-1966512244.html
В полевых госпиталях в зоне СВО внедряют новые технологии
В полевых госпиталях в зоне СВО внедряют новые технологии - РИА Новости, 16.08.2024
В полевых госпиталях в зоне СВО внедряют новые технологии
Российские медики внедряют новые технологии в полевых госпиталях в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T03:20
2024-08-16T03:20
2024-08-16T03:20
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ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Российские медики внедряют новые технологии в полевых госпиталях в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич. "Есть такая технология экстракорпорального кровообращения, когда аппарат искусственного кровообращения берет на себя замещение функции сердца и легких, а у пострадавших часто бывают повреждены эти структуры. И мы сейчас применяем эту технологию в непосредственной близости от линии боевого столкновения, что позволяет нам приблизить максимально высокоспециализированную помощь к нашим раненым бойцам", - сказал собеседник агентства. По словам специалиста, также его группа пробует новую методику, которая при успехе поможет более эффективно сохранять у пострадавших конечности.
https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929900087.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия
Специальная военная операция на Украине, Россия
В полевых госпиталях в зоне СВО внедряют новые технологии
Доктор Бабич: медики внедряют новые технологии в полевых госпиталях в зоне СВО
ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Российские медики внедряют новые технологии в полевых госпиталях в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич.
"Есть такая технология экстракорпорального кровообращения, когда аппарат искусственного кровообращения берет на себя замещение функции сердца и легких, а у пострадавших часто бывают повреждены эти структуры. И мы сейчас применяем эту технологию в непосредственной близости от линии боевого столкновения, что позволяет нам приблизить максимально высокоспециализированную помощь к нашим раненым бойцам", - сказал собеседник агентства.
По словам специалиста, также его группа пробует новую методику, которая при успехе поможет более эффективно сохранять у пострадавших конечности.