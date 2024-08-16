https://ria.ru/20240816/tekhnologii-1966512244.html

В полевых госпиталях в зоне СВО внедряют новые технологии

В полевых госпиталях в зоне СВО внедряют новые технологии - РИА Новости, 16.08.2024

В полевых госпиталях в зоне СВО внедряют новые технологии

Российские медики внедряют новые технологии в полевых госпиталях в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T03:20

2024-08-16T03:20

2024-08-16T03:20

специальная военная операция на украине

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/1f/1963209996_0:26:3246:1852_1920x0_80_0_0_1593075375d910d10897064da3f75e42.jpg

ЛУГАНСК, 16 авг - РИА Новости. Российские медики внедряют новые технологии в полевых госпиталях в зоне спецоперации, рассказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Санкт-Петербургского НИИ скорой помощи имени Джанелидзе, доктор медицинских наук и специалист по торакоабдоминальной хирургии Александр Бабич. "Есть такая технология экстракорпорального кровообращения, когда аппарат искусственного кровообращения берет на себя замещение функции сердца и легких, а у пострадавших часто бывают повреждены эти структуры. И мы сейчас применяем эту технологию в непосредственной близости от линии боевого столкновения, что позволяет нам приблизить максимально высокоспециализированную помощь к нашим раненым бойцам", - сказал собеседник агентства. По словам специалиста, также его группа пробует новую методику, которая при успехе поможет более эффективно сохранять у пострадавших конечности.

https://ria.ru/20240228/spetsoperatsiya-1929900087.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия