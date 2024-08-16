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Татарстан полностью обеспечивает себя основными продуктами - РИА Новости, 16.08.2024
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Республика Татарстан - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Республика Татарстан
 
15:00 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/tatarstan-1966612343.html
Татарстан полностью обеспечивает себя основными продуктами
Татарстан полностью обеспечивает себя основными продуктами - РИА Новости, 16.08.2024
Татарстан полностью обеспечивает себя основными продуктами
Татарстан более чем на 100% обеспечивает потребности собственного населения в основных продуктах, по отдельным видам производство продукции превосходит... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:00
2024-08-16T15:00
республика татарстан
республика татарстан (татарстан)
продукты
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КАЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Татарстан более чем на 100% обеспечивает потребности собственного населения в основных продуктах, по отдельным видам производство продукции превосходит потребности в 3-7 раз, заявил вице-премьер республики - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров. "Благодаря планомерным усилиям работников сельского хозяйства Республика Татарстан уже достаточно давно более чем на 100% закрывает потребности собственного населения в основных продуктах питания… Для базового наполнения магазинов и холодильников своих жителей Татарстану не нужно ничего ввозить", - сказал Зяббаров журналистам. По информации министра, обеспеченность по мясу, молоку, яйцам и хлебу составляет более 100% от нормы в расчете на каждого жителя Татарстана, по сахару и картофелю - свыше 300%, а по растительному маслу обеспеченность выше нормы более чем в 7 раз. Зяббаров отметил, что высокие результаты достигаются благодаря четкому соблюдению агротехнических мероприятий, внедрению новых технологий, привлечению в отрасль уникальных специалистов. Несмотря на высокую обеспеченность Татарстана собственными базовыми продуктами, агропромышленный комплекс республики продолжает развиваться. Ведется активная работа по строительству животноводческих ферм и комплексов, внедрению цифровой системы учета скота, программ управления стадом и кормлением. Регион повышает интенсивность работы с землей, снижает зависимость отрасли от погодных и климатических факторов. По словам Зяббарова, за последние пять лет введено в эксплуатацию 82 молочных комплекса и фермы мощностью 51,4 тысячи голов. Республика летом 2024 года впервые в своей истории достигла отметки в 5 тысяч тонн надоя молока в сутки. Существует возможность увеличения производства молока на уровне 2-3% ежегодно. В растениеводстве акцент делается на работу с высокомаржинальными культурами и их переработку, осваиваются новые сорта растений отечественной селекции. Снижение зависимости от погодных условий обеспечивается за счет модернизации мелиоративного комплекса. Республика реализует программы модернизации парков сельхозтехники, компенсируя аграриям 30% от приобретаемого нового оборудования.
https://ria.ru/20240704/zerno-1957293610.html
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республика татарстан (татарстан), продукты
Республика Татарстан, Республика Татарстан (Татарстан), Продукты

Татарстан полностью обеспечивает себя основными продуктами

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкЖенщина на сельскохозяйственной ярмарке в Казани
Женщина на сельскохозяйственной ярмарке в Казани - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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КАЗАНЬ, 16 авг - РИА Новости. Татарстан более чем на 100% обеспечивает потребности собственного населения в основных продуктах, по отдельным видам производство продукции превосходит потребности в 3-7 раз, заявил вице-премьер республики - министр сельского хозяйства и продовольствия Марат Зяббаров.
"Благодаря планомерным усилиям работников сельского хозяйства Республика Татарстан уже достаточно давно более чем на 100% закрывает потребности собственного населения в основных продуктах питания… Для базового наполнения магазинов и холодильников своих жителей Татарстану не нужно ничего ввозить", - сказал Зяббаров журналистам.
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По информации министра, обеспеченность по мясу, молоку, яйцам и хлебу составляет более 100% от нормы в расчете на каждого жителя Татарстана, по сахару и картофелю - свыше 300%, а по растительному маслу обеспеченность выше нормы более чем в 7 раз.
Зяббаров отметил, что высокие результаты достигаются благодаря четкому соблюдению агротехнических мероприятий, внедрению новых технологий, привлечению в отрасль уникальных специалистов.
Несмотря на высокую обеспеченность Татарстана собственными базовыми продуктами, агропромышленный комплекс республики продолжает развиваться. Ведется активная работа по строительству животноводческих ферм и комплексов, внедрению цифровой системы учета скота, программ управления стадом и кормлением. Регион повышает интенсивность работы с землей, снижает зависимость отрасли от погодных и климатических факторов.
По словам Зяббарова, за последние пять лет введено в эксплуатацию 82 молочных комплекса и фермы мощностью 51,4 тысячи голов. Республика летом 2024 года впервые в своей истории достигла отметки в 5 тысяч тонн надоя молока в сутки. Существует возможность увеличения производства молока на уровне 2-3% ежегодно.
В растениеводстве акцент делается на работу с высокомаржинальными культурами и их переработку, осваиваются новые сорта растений отечественной селекции. Снижение зависимости от погодных условий обеспечивается за счет модернизации мелиоративного комплекса. Республика реализует программы модернизации парков сельхозтехники, компенсируя аграриям 30% от приобретаемого нового оборудования.
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Республика ТатарстанРеспублика Татарстан (Татарстан)Продукты
 
 
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