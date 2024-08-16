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Сырский доложил главе генштаба США о критических потребностях ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
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19:44 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/syrskij-1966683749.html
Сырский доложил главе генштаба США о критических потребностях ВСУ
Сырский доложил главе генштаба США о критических потребностях ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
Сырский доложил главе генштаба США о критических потребностях ВСУ
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в ходе телефонного разговора доложил председателю Объединённого комитета начальников штабов США Чарльзу... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:44
2024-08-16T19:44
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александр сырский
сергей лавров
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в ходе телефонного разговора доложил председателю Объединённого комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о ситуации на фронте и критических потребностях украинских войск. "Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности сил обороны Украины в вооружении и военной технике", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам Сырского, также поднималась тема об оказании военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей вооруженных сил Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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украина, сша, россия, александр сырский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато
Украина, США, Россия, Александр Сырский, Сергей Лавров, Вооруженные силы Украины, НАТО
Сырский доложил главе генштаба США о критических потребностях ВСУ

Главком ВСУ Сырский отчитался перед главой Генштаба США о ситуации на фронте

© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в ходе телефонного разговора доложил председателю Объединённого комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о ситуации на фронте и критических потребностях украинских войск.
«
"Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности сил обороны Украины в вооружении и военной технике", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам Сырского, также поднималась тема об оказании военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей вооруженных сил Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.08.2024
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УкраинаСШАРоссияАлександр СырскийСергей ЛавровВооруженные силы УкраиныНАТО
 
 
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