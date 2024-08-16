Сырский доложил главе генштаба США о критических потребностях ВСУ
Главком ВСУ Сырский отчитался перед главой Генштаба США о ситуации на фронте
© AP Photo / Roman ChopАлександр Сырский
© AP Photo / Roman Chop
Александр Сырский. Архивное фото
МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в ходе телефонного разговора доложил председателю Объединённого комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о ситуации на фронте и критических потребностях украинских войск.
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"Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности сил обороны Украины в вооружении и военной технике", - написал Сырский в своем Telegram-канале.
Кроме того, по словам Сырского, также поднималась тема об оказании военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей вооруженных сил Украины.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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