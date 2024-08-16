https://ria.ru/20240816/syrskij-1966683749.html

Сырский доложил главе генштаба США о критических потребностях ВСУ

Сырский доложил главе генштаба США о критических потребностях ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

Сырский доложил главе генштаба США о критических потребностях ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в ходе телефонного разговора доложил председателю Объединённого комитета начальников штабов США Чарльзу... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:44

2024-08-16T19:44

2024-08-16T19:44

украина

сша

россия

александр сырский

сергей лавров

вооруженные силы украины

нато

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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что в ходе телефонного разговора доложил председателю Объединённого комитета начальников штабов США Чарльзу Брауну о ситуации на фронте и критических потребностях украинских войск. "Провел телефонный разговор с председателем Объединенного комитета начальников штабов США генералом Чарльзом Брауном. В ходе разговора проинформировал американского коллегу об изменениях в оперативно-стратегической обстановке и обсудил текущие и наиболее критические потребности сил обороны Украины в вооружении и военной технике", - написал Сырский в своем Telegram-канале. Кроме того, по словам Сырского, также поднималась тема об оказании военно-политическим руководством США содействия во всестороннем усилении оборонных возможностей вооруженных сил Украины. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, сша, россия, александр сырский, сергей лавров, вооруженные силы украины, нато