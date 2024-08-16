https://ria.ru/20240816/svet-1966558895.html
В Находке восстановили электроснабжение
В Находке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 16.08.2024
В Находке восстановили электроснабжение
Восстановлено электроснабжение в Находке Приморского края, сообщили власти региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:42
2024-08-16T11:42
2024-08-16T11:48
находка
масштабное отключение света в приморье
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Восстановлено электроснабжение в Находке Приморского края, сообщили власти региона в Telegram-канале.Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы – примерно час."Восстановлено электроснабжение в Находке", - говорится правительства Приморского края.
https://ria.ru/20240816/svet-1966553524.html
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находка, масштабное отключение света в приморье
Находка, Масштабное отключение света в Приморье
В Находке восстановили электроснабжение
В Находке восстановили электроснабжение после массового отключения света