https://ria.ru/20240816/svet-1966558895.html

В Находке восстановили электроснабжение

В Находке восстановили электроснабжение - РИА Новости, 16.08.2024

В Находке восстановили электроснабжение

Восстановлено электроснабжение в Находке Приморского края, сообщили власти региона в Telegram-канале. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:42

2024-08-16T11:42

2024-08-16T11:48

находка

масштабное отключение света в приморье

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Восстановлено электроснабжение в Находке Приморского края, сообщили власти региона в Telegram-канале.Ранее в пятницу в Приморье произошло массовое отключение света. Жители многих населенных пунктов региона сообщают о том, что остались без электричества. Власти сообщали, что произошло замыкание в сети 500кВт на Лучегорской ГРЭС. Взрыва и ЧП внешнего характера на месте нет, расчетное время устранения проблемы – примерно час."Восстановлено электроснабжение в Находке", - говорится правительства Приморского края.

https://ria.ru/20240816/svet-1966553524.html

находка

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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находка, масштабное отключение света в приморье