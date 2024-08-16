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Российский Су-34 уничтожил украинский ЗРК С-125 в Сумской области - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
19:46 16.08.2024 (обновлено: 19:56 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/su-34-1966684189.html
Российский Су-34 уничтожил украинский ЗРК С-125 в Сумской области
Российский Су-34 уничтожил украинский ЗРК С-125 в Сумской области - РИА Новости, 16.08.2024
Российский Су-34 уничтожил украинский ЗРК С-125 в Сумской области
Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 управляемой ракетой Х-35 уничтожил украинский зенитный ракетный комплекс С-125 в Сумской области, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T19:46
2024-08-16T19:56
сумская область
россия
су-34
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
вооруженные силы рф
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 управляемой ракетой Х-35 уничтожил украинский зенитный ракетный комплекс С-125 в Сумской области, сообщили в Минобороны России."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по зенитному ракетному комплексу С-125 ВСУ в районе н.п. Рябина Сумской области", - говорится в сообщении."Удар наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35. В результате ракетного удара по позиции ПВО полностью уничтожен зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-125", - добавили в МО РФ.Российское ведомство также опубликовало видеоролик уничтожения С-125 в Сумской области.
https://ria.ru/20240816/su-24-1966682720.html
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Российский Су-34 уничтожил украинский ЗРК С-125 в Сумской области
Российский Су-34 управляемой ракетой Х-35 уничтожил украинский ЗРК С-125 в Сумской области, сообщили в Минобороны
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сумская область, россия, су-34, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)
Сумская область, Россия, Су-34, Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российский Су-34 уничтожил украинский ЗРК С-125 в Сумской области

Су-34 управляемой ракетой Х-35 уничтожил украинский ЗРК С-125 в Сумской области

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 управляемой ракетой Х-35 уничтожил украинский зенитный ракетный комплекс С-125 в Сумской области, сообщили в Минобороны России.
"Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по зенитному ракетному комплексу С-125 ВСУ в районе н.п. Рябина Сумской области", - говорится в сообщении.
"Удар наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35. В результате ракетного удара по позиции ПВО полностью уничтожен зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-125", - добавили в МО РФ.
Российское ведомство также опубликовало видеоролик уничтожения С-125 в Сумской области.
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Специальная военная операция на УкраинеСумская областьРоссияСу-34Вооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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