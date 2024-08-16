https://ria.ru/20240816/su-34-1966684189.html

Российский Су-34 уничтожил украинский ЗРК С-125 в Сумской области

Российский Су-34 уничтожил украинский ЗРК С-125 в Сумской области - РИА Новости, 16.08.2024

Российский Су-34 уничтожил украинский ЗРК С-125 в Сумской области

Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 управляемой ракетой Х-35 уничтожил украинский зенитный ракетный комплекс С-125 в Сумской области, сообщили в... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T19:46

2024-08-16T19:46

2024-08-16T19:56

сумская область

россия

су-34

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 управляемой ракетой Х-35 уничтожил украинский зенитный ракетный комплекс С-125 в Сумской области, сообщили в Минобороны России."Экипаж многофункционального сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 Воздушно-космических Сил нанес удар по зенитному ракетному комплексу С-125 ВСУ в районе н.п. Рябина Сумской области", - говорится в сообщении."Удар наносился по разведанной цели управляемой ракетой Х-35. В результате ракетного удара по позиции ПВО полностью уничтожен зенитно-ракетный комплекс ВСУ С-125", - добавили в МО РФ.Российское ведомство также опубликовало видеоролик уничтожения С-125 в Сумской области.

https://ria.ru/20240816/su-24-1966682720.html

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Российский Су-34 уничтожил украинский ЗРК С-125 в Сумской области Российский Су-34 управляемой ракетой Х-35 уничтожил украинский ЗРК С-125 в Сумской области, сообщили в Минобороны 2024-08-16T19:46 true PT0M17S

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сумская область, россия, су-34, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)