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Российские военные уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:24 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/su-27--1966581402.html
Российские военные уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО
Российские военные уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО - РИА Новости, 16.08.2024
Российские военные уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО
Российские авиация, артиллерия и ПВО уничтожили за неделю в зоне СВО украинские истребитель Су-27, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:24
2024-08-16T13:24
специальная военная операция на украине
сша
россия
украина
су-27
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ПВО уничтожили за неделю в зоне СВО украинские истребитель Су-27, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, сообщило Минобороны РФ.&quot;Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожены истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США&quot;, - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, россия, украина, су-27
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Су-27
Российские военные уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО

Минобороны: ВС уничтожили в зоне СВО за неделю Су-27, 3 РСЗО США HIMARS

© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles VaughnИстребитель Су-27 ВВС Украины
Истребитель Су-27 ВВС Украины - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : U.S. Air National Guard / Tech. Sgt. Charles Vaughn
Истребитель Су-27 ВВС Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ПВО уничтожили за неделю в зоне СВО украинские истребитель Су-27, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, сообщило Минобороны РФ.
«

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожены истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

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Специальная военная операция на УкраинеСШАРоссияУкраинаСу-27
 
 
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