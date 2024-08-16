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Российские военные уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО
Российские военные уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО - РИА Новости, 16.08.2024
Российские военные уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО
Российские авиация, артиллерия и ПВО уничтожили за неделю в зоне СВО украинские истребитель Су-27, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:24
2024-08-16T13:24
2024-08-16T13:24
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ПВО уничтожили за неделю в зоне СВО украинские истребитель Су-27, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожены истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
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сша, россия, украина, су-27
Специальная военная операция на Украине, США, Россия, Украина, Су-27
Российские военные уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО
Минобороны: ВС уничтожили в зоне СВО за неделю Су-27, 3 РСЗО США HIMARS