https://ria.ru/20240816/su-27--1966581402.html

Российские военные уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО

Российские военные уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО - РИА Новости, 16.08.2024

Российские военные уничтожили украинский Су-27 в зоне СВО

Российские авиация, артиллерия и ПВО уничтожили за неделю в зоне СВО украинские истребитель Су-27, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:24

2024-08-16T13:24

2024-08-16T13:24

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сша

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и ПВО уничтожили за неделю в зоне СВО украинские истребитель Су-27, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации на аэродроме базирования уничтожены истребитель Су-27 воздушных сил Украины, а также три боевые машины реактивной системы залпового огня HIMARS производства США", - говорится в сообщении российского военного ведомства.

https://radiosputnik.ru/20240816/zelenskiy-1966534500.html

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сша, россия, украина, су-27