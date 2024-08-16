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Устроившему стрельбу в Тернопольской области грозит пожизненное заключение
Устроившему стрельбу в Тернопольской области грозит пожизненное заключение - РИА Новости, 16.08.2024
Устроившему стрельбу в Тернопольской области грозит пожизненное заключение
Национальная полиция Украины сообщила в пятницу, что мужчине, который устроил стрельбу в Тернопольской области на западе Украины и убил двух человек, грозит... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T16:15
2024-08-16T16:15
2024-08-16T16:15
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МОСКВА, 16 авг – РИА Новости. Национальная полиция Украины сообщила в пятницу, что мужчине, который устроил стрельбу в Тернопольской области на западе Украины и убил двух человек, грозит пожизненное заключение. В четверг издание Zaxid.net сообщало, что в Тернопольской области мужчина открыл стрельбу по людям из автомата, погибли два человека. "Следователи полиции Тернопольской области объявили подозрение мужчине, устроившему стрельбу по людям. Подозреваемому инкриминируют умышленное убийство двух лиц. Ему грозит пожизненное заключение", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале нацполиции. Издание Zaxid.net сообщало, что задержанным оказался 45-летний житель Житомирской области, во время задержания у него изъяли оружие.
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в мире, тернопольская область, украина, житомирская область
В мире, Тернопольская область, Украина, Житомирская область
Устроившему стрельбу в Тернопольской области грозит пожизненное заключение
МВД Украины: стрелявшему в Тернопольской области грозит пожизненное заключение