https://ria.ru/20240816/ssha-1966515177.html

"Что их выдало?". На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области

"Что их выдало?". На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области - РИА Новости, 16.08.2024

"Что их выдало?". На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области

США знали о планах Украины организовать нападение на Курскую область, но дистанцировались от него из-за больших потерь, которые понесли ВСУ. Такое мнение... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T05:04

2024-08-16T05:04

2024-08-16T05:04

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курская область

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валерий герасимов

апты алаудинов

вооруженные силы украины

министерство обороны сша

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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. США знали о планах Украины организовать нападение на Курскую область, но дистанцировались от него из-за больших потерь, которые понесли ВСУ. Такое мнение высказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Что их выдало? На сегодняшнем брифинге в Пентагоне правительство США заявило, что не было проинформировано о вторжении в Курскую область до тех пор, пока оно не произошло. Почему они лгали? Они знали, что украинские солдаты обречены на смерть, и заранее дистанцировались от этого исхода", — написал предприниматель.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.

https://ria.ru/20240816/ataka-1966514165.html

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в мире, курская область, сша, украина, валерий герасимов, апты алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, россия