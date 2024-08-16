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"Что их выдало?". На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
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05:04 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/ssha-1966515177.html
"Что их выдало?". На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области
"Что их выдало?". На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области - РИА Новости, 16.08.2024
"Что их выдало?". На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области
США знали о планах Украины организовать нападение на Курскую область, но дистанцировались от него из-за больших потерь, которые понесли ВСУ. Такое мнение... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T05:04
2024-08-16T05:04
в мире
курская область
сша
украина
валерий герасимов
апты алаудинов
вооруженные силы украины
министерство обороны сша
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МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. США знали о планах Украины организовать нападение на Курскую область, но дистанцировались от него из-за больших потерь, которые понесли ВСУ. Такое мнение высказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X."Что их выдало? На сегодняшнем брифинге в Пентагоне правительство США заявило, что не было проинформировано о вторжении в Курскую область до тех пор, пока оно не произошло. Почему они лгали? Они знали, что украинские солдаты обречены на смерть, и заранее дистанцировались от этого исхода", — написал предприниматель.Шестого августа формирования ВСУ вторглись на территорию Курской области. Продвижение противника удалось остановить. Как заявил начальник Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов, операция завершится разгромом украинских боевиков и выходом на госграницу.Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
https://ria.ru/20240816/ataka-1966514165.html
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в мире, курская область, сша, украина, валерий герасимов, апты алаудинов, вооруженные силы украины, министерство обороны сша, россия
В мире, Курская область, США, Украина, Валерий Герасимов, Апты Алаудинов, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны США, Россия
"Что их выдало?". На Западе сделали неожиданное заявление о Курской области

Ким Дотком: США знали о планах Киева напасть на Курскую область

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг — РИА Новости. США знали о планах Украины организовать нападение на Курскую область, но дистанцировались от него из-за больших потерь, которые понесли ВСУ. Такое мнение высказал бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком в соцсети X.
"Что их выдало? На сегодняшнем брифинге в Пентагоне правительство США заявило, что не было проинформировано о вторжении в Курскую область до тех пор, пока оно не произошло. Почему они лгали? Они знали, что украинские солдаты обречены на смерть, и заранее дистанцировались от этого исхода", — написал предприниматель.
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Замначальника Главного военно-политического управления Минобороны и командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов уточнил, что перед украинскими войсками стояла задача захватить стратегические объекты в Курской области, а также часть Белгородской.
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В миреКурская областьСШАУкраинаВалерий ГерасимовАпты АлаудиновВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны СШАРоссия
 
 
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