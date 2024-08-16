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США создали предпосылки для потери Киевом ряда территорий, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
00:14 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/ssha-1966503021.html
США создали предпосылки для потери Киевом ряда территорий, заявил Патрушев
США создали предпосылки для потери Киевом ряда территорий, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.08.2024
США создали предпосылки для потери Киевом ряда территорий, заявил Патрушев
США создали все предпосылки для потери Украиной части территорий, в том числе тех, на которые положили глаз некоторые союзники Вашингтона, заявил помощник... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T00:14
2024-08-16T00:14
специальная военная операция на украине
украина
сша
вашингтон (штат)
николай патрушев
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США создали все предпосылки для потери Украиной части территорий, в том числе тех, на которые положили глаз некоторые союзники Вашингтона, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "В настоящее время ради американских интересов страдают жители Украины, которую США из государства превратили в военный антироссийский проект. Усилиями Вашингтона созданы все предпосылки для утраты Украиной своего суверенитета и потери части своих территорий, в том числе тех, на которые давно положили глаз некоторые американские союзники", - сказал Патрушев в интервью "Известиям".
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украина, сша, вашингтон (штат), николай патрушев, в мире
Специальная военная операция на Украине, Украина, США, Вашингтон (штат), Николай Патрушев, В мире
США создали предпосылки для потери Киевом ряда территорий, заявил Патрушев

Патрушев: США создали все предпосылки для потери Украиной части территорий

© AP Photo / Francisco SecoУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© AP Photo / Francisco Seco
Украинский военнослужащий. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США создали все предпосылки для потери Украиной части территорий, в том числе тех, на которые положили глаз некоторые союзники Вашингтона, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев.
"В настоящее время ради американских интересов страдают жители Украины, которую США из государства превратили в военный антироссийский проект. Усилиями Вашингтона созданы все предпосылки для утраты Украиной своего суверенитета и потери части своих территорий, в том числе тех, на которые давно положили глаз некоторые американские союзники", - сказал Патрушев в интервью "Известиям".
Помощник президента РФ Николай Патрушев - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаСШАВашингтон (штат)Николай ПатрушевВ мире
 
 
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