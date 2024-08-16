https://ria.ru/20240816/ssha-1966503021.html

США создали предпосылки для потери Киевом ряда территорий, заявил Патрушев

США создали предпосылки для потери Киевом ряда территорий, заявил Патрушев - РИА Новости, 16.08.2024

США создали предпосылки для потери Киевом ряда территорий, заявил Патрушев

США создали все предпосылки для потери Украиной части территорий, в том числе тех, на которые положили глаз некоторые союзники Вашингтона, заявил помощник... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T00:14

2024-08-16T00:14

2024-08-16T00:14

специальная военная операция на украине

украина

сша

вашингтон (штат)

николай патрушев

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. США создали все предпосылки для потери Украиной части территорий, в том числе тех, на которые положили глаз некоторые союзники Вашингтона, заявил помощник президента РФ Николай Патрушев. "В настоящее время ради американских интересов страдают жители Украины, которую США из государства превратили в военный антироссийский проект. Усилиями Вашингтона созданы все предпосылки для утраты Украиной своего суверенитета и потери части своих территорий, в том числе тех, на которые давно положили глаз некоторые американские союзники", - сказал Патрушев в интервью "Известиям".

https://ria.ru/20240816/patrushev-1966502877.html

украина

сша

вашингтон (штат)

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украина, сша, вашингтон (штат), николай патрушев, в мире