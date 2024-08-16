Рейтинг@Mail.ru
Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям погибших волонтеров - РИА Новости, 16.08.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:40 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/spetsschet-1966699191.html
Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям погибших волонтеров
Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям погибших волонтеров - РИА Новости, 16.08.2024
Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям погибших волонтеров
Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям двух погибших в пятницу от удара ВСУ сотрудников, сообщается в Telegram-канале движения. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:40
2024-08-16T21:40
специальная военная операция на украине
происшествия
курская область
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966654150_7:0:3033:1702_1920x0_80_0_0_3c40f9aa9a25412193a323b632a2bf3d.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям двух погибших в пятницу от удара ВСУ сотрудников, сообщается в Telegram-канале движения. &quot;Мы открыли спецсчет в помощь семьям погибших сегодня коллег… Родителей, жену и дочку героев мы не оставим. Спасибо каждому, кто сочувствует им вместе с нами&quot;, - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Отмечалось, что сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР, еще один сотрудник эвакуационной бригады ранен. У погибшего Николая Ковалева остались жена и маленький ребенок, сообщили в Telegram-канале Минобрнауки России.
https://ria.ru/20240816/delo-1966665520.html
курская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966654150_385:0:2654:1702_1920x0_80_0_0_35941666aa8980d063d3c5cf35b50065.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям погибших волонтеров

Народный фронт открыл счет для помощи семьям погибших от удара ВСУ волонтеров

© Фото : Общероссийский народный фронтДавид Соколов и Николай Ковалёв
Давид Соколов и Николай Ковалёв - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : Общероссийский народный фронт
Давид Соколов и Николай Ковалёв
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям двух погибших в пятницу от удара ВСУ сотрудников, сообщается в Telegram-канале движения.
«

"Мы открыли спецсчет в помощь семьям погибших сегодня коллег… Родителей, жену и дочку героев мы не оставим. Спасибо каждому, кто сочувствует им вместе с нами", - говорится в сообщении.

Ранее в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Отмечалось, что сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР, еще один сотрудник эвакуационной бригады ранен. У погибшего Николая Ковалева остались жена и маленький ребенок, сообщили в Telegram-канале Минобрнауки России.
Народный фронт - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
Возбуждено дело после гибели в Курской области сотрудников Народного фронта
Вчера, 18:10
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияКурская областьРоссияВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала