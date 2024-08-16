https://ria.ru/20240816/spetsschet-1966699191.html

Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям погибших волонтеров

Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям погибших волонтеров - РИА Новости, 16.08.2024

Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям погибших волонтеров

Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям двух погибших в пятницу от удара ВСУ сотрудников, сообщается в Telegram-канале движения. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T21:40

2024-08-16T21:40

2024-08-16T21:40

специальная военная операция на украине

происшествия

курская область

россия

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966654150_7:0:3033:1702_1920x0_80_0_0_3c40f9aa9a25412193a323b632a2bf3d.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям двух погибших в пятницу от удара ВСУ сотрудников, сообщается в Telegram-канале движения. "Мы открыли спецсчет в помощь семьям погибших сегодня коллег… Родителей, жену и дочку героев мы не оставим. Спасибо каждому, кто сочувствует им вместе с нами", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Отмечалось, что сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР, еще один сотрудник эвакуационной бригады ранен. У погибшего Николая Ковалева остались жена и маленький ребенок, сообщили в Telegram-канале Минобрнауки России.

https://ria.ru/20240816/delo-1966665520.html

курская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины