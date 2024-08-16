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Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям погибших волонтеров
Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям погибших волонтеров - РИА Новости, 16.08.2024
Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям погибших волонтеров
Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям двух погибших в пятницу от удара ВСУ сотрудников, сообщается в Telegram-канале движения. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T21:40
2024-08-16T21:40
2024-08-16T21:40
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям двух погибших в пятницу от удара ВСУ сотрудников, сообщается в Telegram-канале движения. "Мы открыли спецсчет в помощь семьям погибших сегодня коллег… Родителей, жену и дочку героев мы не оставим. Спасибо каждому, кто сочувствует им вместе с нами", - говорится в сообщении.Ранее в пресс-службе движения сообщили, что двое сотрудников Народного фронта погибли в Курской области в результате прямого попадания снаряда в автомобиль. Отмечалось, что сотрудники и активисты помогали вывозить мирных жителей в ПВР, еще один сотрудник эвакуационной бригады ранен. У погибшего Николая Ковалева остались жена и маленький ребенок, сообщили в Telegram-канале Минобрнауки России.
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происшествия, курская область, россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Курская область, Россия, Вооруженные силы Украины
Народный фронт открыл спецсчет для помощи семьям погибших волонтеров
Народный фронт открыл счет для помощи семьям погибших от удара ВСУ волонтеров