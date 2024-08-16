https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966659680.html

Спецоперация, 16 августа: сбита дюжина ракет ATACMS, нацеленных на Крым

Спецоперация, 16 августа: сбита дюжина ракет ATACMS, нацеленных на Крым - РИА Новости, 16.08.2024

Спецоперация, 16 августа: сбита дюжина ракет ATACMS, нацеленных на Крым

Российская ПВО сегодня ночью отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T17:47

2024-08-16T17:47

2024-08-16T17:47

специальная военная операция на украине

украина

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вооруженные силы украины

общероссийский народный фронт

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская ПВО сегодня ночью отразила удар 12 ракетами ATACMS по Крымскому мосту, все ракеты уничтожены, сообщило Минобороны РФ. Потери украинских войск за неделю составили до 14560 человек, следует из сводки Минобороны России. Российские войска отразили украинские атаки в направлении Русского Поречного и Гордеевки. В районах населенных пунктов Юнаковки и Мирополья высокоточными ракетными ударами уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS. Российские военные за неделю нанесли 17 групповых ударов по предприятиям ОПК Украины и военным объектам, сообщило Минобороны. Бронетехника, HIMARS и наемники. Потери ВСУ на Курском направленииГруппировка войск "Север" за сутки отразила атаку штурмовых групп ВСУ в направлении Русского Поречного и штурмовой группы противника через государственную границу РФ, сообщило Минобороны России. За сутки на курском направлении армия Украины потеряла до 220 военнослужащих и 19 единиц бронетехники, семь автомобилей, три пусковые установки HIMARS в Сумской области, отметили в МО РФ. Кроме того, в ведомстве уточнили, что отражена атака штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки. Также поражались топливные базы, районы сосредоточения резервов ВСУ, пункты временной дислокации, в том числе наемников. Два сотрудника "Народного фронта" погибли, еще один ранен в приграничном районе Курской области после прямого попадания снаряда в автомобиль, сообщили в ОНФ. Погибшие - медик гуманитарной миссии Николай Ковалев и координатор по СМИ Давид Соколов, они помогали вывозить мирных жителей. Удар по "Галактике"ВСУ в пятницу ударили по гипермаркету "Галактика" в Петровском районе Донецка, в результате начался сильный пожар - по данным главы ДНР Дениса Пушилина, площадью свыше 10 тысяч квадратных метров. Есть пострадавшие. Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что удар по торговому центру "Галактика" в Донецке в рабочий день не может быть случайностью, это целенаправленное, преднамеренное действие украинских нацистов. Как ловят уклонистов в Ивано-ФранковскеМэр Ивано-Франковска на Западе Украины Руслан Марцинков заявил, что из-за низких показателей по поимке уклонистов в городе усилена мобилизация и установлены дополнительные блокпосты. По его словам, город не имеет отношения к мобилизации и не руководит территориальными центрами комплектования (так на Украине называют военкоматы). Мэр отметил при этом, что несколько недель будет действовать усиленный режим, поскольку "область не из передовых по мобилизации". Служба безопасности Украины сообщила в пятницу о задержании руководителей Бориспольского и Бучанского районных военкоматов и их сообщника по делу об организации незаконной схемы уклонения от мобилизации военнообязанных, во время обысков у обвиняемых изъяли более 1 миллиона долларов. СБУ задержала двух руководителей ТЦК в Киевской области и их сообщника, которые "заработали" на уклонистах более 1 миллиона долларов, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале спецслужбы. Украинский кабмин вводит экспериментальный проект по автоматической верификации и проверке сведений о призывниках, военнообязанных и резервистах, сообщили в пятницу в министерстве реинтеграции страны. Чьим оружием ВСУ обстреливали Курскую областьМинобороны Канады заявило, что Украина может использовать переданное ей канадское оружие на территории России, передает телеканал CBC. По заявлению телеканала, неясно, была ли применена канадская техника при нападении ВСУ на Курскую область, которое РФ квалифицировала как теракт и назвала провокацией. Удары нанесены в Кривом Роге по складам, технике и личному составу ВСУ, который должны были направить в Курскую область, рассказали РИА Новости в пророссийском подполье. Образцы стрелкового вооружения производства США и Швеции захвачены на месте ликвидации украинской диверсионной группы у села Кремяное в Курской области, сообщил РИА Новости представитель российского силового ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, курская область, россия, денис пушилин, родион мирошник, вооруженные силы украины, общероссийский народный фронт