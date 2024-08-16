https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966619755.html

Минобороны показало видео поражения танка ВСУ "Ланцетом"

Минобороны показало видео поражения танка ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 16.08.2024

Минобороны показало видео поражения танка ВСУ "Ланцетом"

Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T15:30

2024-08-16T15:30

2024-08-16T15:30

россия

курская область

брянская область

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0d/1965897372_76:90:1682:994_1920x0_80_0_0_31e340a0d4179ba494e0263480715a94.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили замаскированную позицию танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", - говорится в описании видео. Отмечается, что в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был поражен, что подтверждается кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240813/unichtozhenie-1966012818.html

https://ria.ru/20240814/lantset-1966155660.html

россия

курская область

брянская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины