Минобороны показало видео поражения танка ВСУ "Ланцетом"
Минобороны показало кадры объективного контроля поражения танка ВСУ "Ланцетом"
© Минобороны РоссииУничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет"
© Минобороны России
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет". Архивное фото
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области.
"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили замаскированную позицию танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", - говорится в описании видео.
Отмечается, что в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был поражен, что подтверждается кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.