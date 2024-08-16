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Минобороны показало видео поражения танка ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 16.08.2024
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15:30 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966619755.html
Минобороны показало видео поражения танка ВСУ "Ланцетом"
Минобороны показало видео поражения танка ВСУ "Ланцетом" - РИА Новости, 16.08.2024
Минобороны показало видео поражения танка ВСУ "Ланцетом"
Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T15:30
2024-08-16T15:30
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области. "В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили замаскированную позицию танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", - говорится в описании видео. Отмечается, что в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был поражен, что подтверждается кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени. Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240813/unichtozhenie-1966012818.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Минобороны показало видео поражения танка ВСУ "Ланцетом"

Минобороны показало кадры объективного контроля поражения танка ВСУ "Ланцетом"

© Минобороны РоссииУничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет"
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом Ланцет - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Минобороны России
Уничтожение танка ВСУ барражирующим боеприпасом "Ланцет". Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Минобороны России опубликовало кадры объективного контроля поражения барражирующим боеприпасом "Ланцет" танка ВСУ в приграничном районе Курской области.
"В ходе разведывательных мероприятий в приграничном районе Курской области российские военнослужащие выявили замаскированную позицию танка ВСУ. После анализа полученных разведданных было принято решение об огневом воздействии по боевой машине противника", - говорится в описании видео.
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Отмечается, что в результате прямого попадания барражирующего боеприпаса "Ланцет" танк боевиков ВСУ был поражен, что подтверждается кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 16 августа Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2 860 военных и 41 танк.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин подчеркнул, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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