https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966606916.html

Российские военные поразили три РСЗО HIMARS в Сумской области

Российские военные поразили три РСЗО HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 16.08.2024

Российские военные поразили три РСЗО HIMARS в Сумской области

Российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, высокоточными ракетными ударами уничтожили в Сумской области три... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:40

2024-08-16T14:40

2024-08-16T18:45

россия

курская область

сумская область

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966542579_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9ae2d8dfda60b3f4cd85906703483ee9.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, высокоточными ракетными ударами уничтожили в Сумской области три пусковые установки HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения, сообщило Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Юнаковка и Мирополье высокоточными ракетными ударами уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240815/minoborony-1966436574.html

россия

курская область

сумская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Удар по артпозициям ВСУ в Сумской области ❗️Российские военные нанесли удар по артпозициям ВСУ в Сумской области: по предварительным данным, уничтожены две РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в силовых структурах. ВС РФ нанесли удар по артпозициям ВСУ в Сумской области, по предварительным данным уничтожив две РСЗО HIMARS. Кадры удара оказались в распоряжении РИА Новости 2024-08-16T14:40 true PT1M03S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность