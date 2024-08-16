https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966606916.html
Российские военные поразили три РСЗО HIMARS в Сумской области
Российские военные поразили три РСЗО HIMARS в Сумской области - РИА Новости, 16.08.2024
Российские военные поразили три РСЗО HIMARS в Сумской области
Российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, высокоточными ракетными ударами уничтожили в Сумской области три... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:40
2024-08-16T14:40
2024-08-16T18:45
россия
курская область
сумская область
вооруженные силы украины
безопасность
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские подразделения, отражая попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области, высокоточными ракетными ударами уничтожили в Сумской области три пусковые установки HIMARS, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения, сообщило Минобороны РФ. "В районах населенных пунктов Юнаковка и Мирополье высокоточными ракетными ударами уничтожены три пусковые установки реактивной системы залпового огня HIMARS производства США, две транспортно-заряжающие машины и два автомобиля сопровождения", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240815/minoborony-1966436574.html
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Удар по артпозициям ВСУ в Сумской области
❗️Российские военные нанесли удар по артпозициям ВСУ в Сумской области: по предварительным данным, уничтожены две РСЗО HIMARS, сообщили РИА Новости в силовых структурах. ВС РФ нанесли удар по артпозициям ВСУ в Сумской области, по предварительным данным уничтожив две РСЗО HIMARS.
Кадры удара оказались в распоряжении РИА Новости
2024-08-16T14:40
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PT1M03S
РИА Новости
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россия, курская область, сумская область, вооруженные силы украины, безопасность
Россия, Курская область, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные поразили три РСЗО HIMARS в Сумской области
ВС России поразили три РСЗО HIMARS в Сумской области и машины сопровождения