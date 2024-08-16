https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966605724.html
Российская авиация нанесла удары по складам резервам ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по складам резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.08.2024
Российская авиация нанесла удары по складам резервам ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:43
2024-08-16T14:43
2024-08-16T14:57
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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сумская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская авиация нанесла удары по складам резервам ВСУ в Сумской области
Минобороны: авиация РФ нанесла удары по складам резервам ВСУ в Сумской области