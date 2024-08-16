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Российская авиация нанесла удары по складам резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.08.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 16.08.2024 (обновлено: 14:57 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966605724.html
Российская авиация нанесла удары по складам резервам ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по складам резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.08.2024
Российская авиация нанесла удары по складам резервам ВСУ в Сумской области
Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:43
2024-08-16T14:57
специальная военная операция на украине
сумская область
вооруженные силы украины
россия
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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сумская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Россия, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российская авиация нанесла удары по складам резервам ВСУ в Сумской области

Минобороны: авиация РФ нанесла удары по складам резервам ВСУ в Сумской области

© Минобороны РоссииБоевая работа экипажей Су-25 в зоне проведения спецоперации
Боевая работа экипажей Су-25 в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Минобороны России
Боевая работа экипажей Су-25 в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в Сумской области, сообщило Минобороны РФ.
«
"Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеСумская областьВооруженные силы УкраиныРоссияМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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