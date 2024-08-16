https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966605724.html

Российская авиация нанесла удары по складам резервам ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по складам резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 16.08.2024

Российская авиация нанесла удары по складам резервам ВСУ в Сумской области

Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:43

2024-08-16T14:43

2024-08-16T14:57

специальная военная операция на украине

сумская область

вооруженные силы украины

россия

министерство обороны рф (минобороны рф)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/17/1947844379_0:1:1500:845_1920x0_80_0_0_54d4cb48bf5230b7ec96eb255fe1c4a2.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российская авиация нанесла удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Оперативно-тактической авиацией нанесены удары по резервам ВСУ, складам боеприпасов и горючего в районах Юрьево, Хотени, Ворожбы, Иволжанки, Журавки и Бояро-Лежачи Сумской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

сумская область

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

сумская область, вооруженные силы украины, россия, министерство обороны рф (минобороны рф)