https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966602951.html
Российские военные уничтожили группы ВСУ в районе Анастасьевки и Каучука
Российские военные уничтожили группы ВСУ в районе Анастасьевки и Каучука - РИА Новости, 16.08.2024
Российские военные уничтожили группы ВСУ в районе Анастасьевки и Каучука
Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили мобильные группы ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь территории РФ, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:29
2024-08-16T14:29
2024-08-16T14:34
вооруженные силы украины
россия
курская область
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966367757_0:5:1280:725_1920x0_80_0_0_18dfdb1e9f6e7f34102f8aa1dca5c1ed.jpg
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили мобильные группы ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь территории РФ, сообщили в Минобороны России."Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории, в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.
https://ria.ru/20240816/ataka-1966601909.html
россия
курская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966367757_154:0:1127:730_1920x0_80_0_0_8d1eab08c184a255a859c79af3ef1ebb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность
Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Безопасность
Российские военные уничтожили группы ВСУ в районе Анастасьевки и Каучука
Российские военные уничтожили группы ВСУ, пытавшиеся проникнуть вглубь России
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили мобильные группы ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь территории РФ, сообщили в Минобороны России.
"Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории, в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области
.
Кроме того, было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.