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Российские военные уничтожили группы ВСУ в районе Анастасьевки и Каучука - РИА Новости, 16.08.2024
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14:29 16.08.2024 (обновлено: 14:34 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966602951.html
Российские военные уничтожили группы ВСУ в районе Анастасьевки и Каучука
Российские военные уничтожили группы ВСУ в районе Анастасьевки и Каучука - РИА Новости, 16.08.2024
Российские военные уничтожили группы ВСУ в районе Анастасьевки и Каучука
Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили мобильные группы ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь территории РФ, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:29
2024-08-16T14:34
вооруженные силы украины
россия
курская область
безопасность
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили мобильные группы ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь территории РФ, сообщили в Минобороны России."Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории, в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.
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вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность
Вооруженные силы Украины, Россия, Курская область, Безопасность
Российские военные уничтожили группы ВСУ в районе Анастасьевки и Каучука

Российские военные уничтожили группы ВСУ, пытавшиеся проникнуть вглубь России

© Фото : соцсетиУничтоженная в Курской области техника ВСУ
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© Фото : соцсети
Уничтоженная в Курской области техника ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили мобильные группы ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь территории РФ, сообщили в Минобороны России.
"Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории, в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.
Кроме того, было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.
Российские военные - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
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Вооруженные силы УкраиныРоссияКурская областьБезопасность
 
 
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