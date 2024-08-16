https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966602951.html

Российские военные уничтожили группы ВСУ в районе Анастасьевки и Каучука

Российские военные уничтожили группы ВСУ в районе Анастасьевки и Каучука - РИА Новости, 16.08.2024

Российские военные уничтожили группы ВСУ в районе Анастасьевки и Каучука

Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили мобильные группы ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь территории РФ, сообщили в Минобороны... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:29

2024-08-16T14:29

2024-08-16T14:34

вооруженные силы украины

россия

курская область

безопасность

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские авиация, артиллерия и расчёты беспилотников уничтожили мобильные группы ВСУ, пытавшиеся прорваться вглубь территории РФ, сообщили в Минобороны России."Армейской авиацией, беспилотными летательными аппаратами и огнем артиллерии уничтожены мобильные группы противника, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории, в районах 1 км западнее Анастасьевки и 1,5 км юго-восточнее Каучука", - говорится в сводке ведомства о ходе отражения попытки вторжения ВСУ на территорию РФ в Курской области.Кроме того, было нанесено поражение скоплениям живой силы и техники 22-й, 61-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 129-й бригады теробороны в районах Александрии, Снагости, Мирного, Казачьей Локни, Коренево, Плехово и Пушкарного.

https://ria.ru/20240816/ataka-1966601909.html

россия

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, россия, курская область, безопасность