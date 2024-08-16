https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966602134.html

Группировка войск "Север" отразила атаку штурмовых групп ВСУ

Группировка войск "Север" отразила атаку штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024

Группировка войск "Север" отразила атаку штурмовых групп ВСУ

Группировка войск "Север" за сутки отразила атаку штурмовых групп ВСУ в направлении Русского Поречного и штурмовой группы противника через государственную... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T14:26

2024-08-16T14:26

2024-08-16T14:46

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

в мире

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Группировка войск "Север" за сутки отразила атаку штурмовых групп ВСУ в направлении Русского Поречного и штурмовой группы противника через государственную границу РФ, сообщило в пятницу российское министерство обороны РФ."Вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного", - говорится в сводке военного ведомства."Отражена атака штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки", - отмечает Минобороны РФ.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире