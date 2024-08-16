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Группировка войск "Север" отразила атаку штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
14:26 16.08.2024 (обновлено: 14:46 16.08.2024)
https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966602134.html
Группировка войск "Север" отразила атаку штурмовых групп ВСУ
Группировка войск "Север" отразила атаку штурмовых групп ВСУ - РИА Новости, 16.08.2024
Группировка войск "Север" отразила атаку штурмовых групп ВСУ
Группировка войск "Север" за сутки отразила атаку штурмовых групп ВСУ в направлении Русского Поречного и штурмовой группы противника через государственную... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T14:26
2024-08-16T14:46
специальная военная операция на украине
россия
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
в мире
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Группировка войск "Север" за сутки отразила атаку штурмовых групп ВСУ в направлении Русского Поречного и штурмовой группы противника через государственную границу РФ, сообщило в пятницу российское министерство обороны РФ."Вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного", - говорится в сводке военного ведомства."Отражена атака штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки", - отмечает Минобороны РФ.
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россия, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), В мире
Группировка войск "Север" отразила атаку штурмовых групп ВСУ

Минобороны: в направлении Русского Поречного отражена атака штурмовых групп ВСУ

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Группировка войск "Север" за сутки отразила атаку штурмовых групп ВСУ в направлении Русского Поречного и штурмовой группы противника через государственную границу РФ, сообщило в пятницу российское министерство обороны РФ.
«
"Вооруженные силы продолжают отражать попытку вторжения ВСУ на территорию Российской Федерации. Активными действиями подразделений группировки войск "Север", ударами беспилотных летательных аппаратов, огнем артиллерии отражена атака штурмовых групп 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Русского Поречного", - говорится в сводке военного ведомства.
"Отражена атака штурмовой группы противника при поддержке пяти боевых бронированных машин через государственную границу в направлении Гордеевки", - отмечает Минобороны РФ.
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22 июня 2022, 17:18
 
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