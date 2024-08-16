https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966579170.html

За неделю 57 украинских военных сдались в плен

За неделю 57 украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 16.08.2024

За неделю 57 украинских военных сдались в плен

Российские военнослужащие за прошедшую неделю взяли в плен 57 украинских военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T13:14

2024-08-16T13:14

2024-08-16T13:28

специальная военная операция на украине

россия

безопасность

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю взяли в плен 57 украинских военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.

https://ria.ru/20240816/plennyy-1966516885.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, безопасность