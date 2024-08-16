https://ria.ru/20240816/spetsoperatsiya-1966579170.html
За неделю 57 украинских военных сдались в плен
За неделю 57 украинских военных сдались в плен - РИА Новости, 16.08.2024
За неделю 57 украинских военных сдались в плен
Российские военнослужащие за прошедшую неделю взяли в плен 57 украинских военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ. РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T13:14
2024-08-16T13:14
2024-08-16T13:28
специальная военная операция на украине
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безопасность
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие за прошедшую неделю взяли в плен 57 украинских военных, сообщило в пятницу Минобороны РФ."В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 57 украинских военнослужащих", - говорится в сводке российского военного ведомства.
https://ria.ru/20240816/plennyy-1966516885.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Безопасность
За неделю 57 украинских военных сдались в плен
Минобороны: на линии соприкосновения за неделю сдались в плен 57 военных ВСУ