https://ria.ru/20240816/sotskontrakty-1966555561.html

Почти 360 тысяч соцконтрактов заключили семьи в России за семь месяцев года

Почти 360 тысяч соцконтрактов заключили семьи в России за семь месяцев года - РИА Новости, 16.08.2024

Почти 360 тысяч соцконтрактов заключили семьи в России за семь месяцев года

Российские семьи заключили 358,6 тысячи социальных контрактов за семь месяцев этого года - из них чуть более 60% являются семьями с детьми, сообщила... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T11:36

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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские семьи заключили 358,6 тысячи социальных контрактов за семь месяцев этого года - из них чуть более 60% являются семьями с детьми, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. "За семь месяцев 2024 года заключены 130,8 тысячи социальных контрактов с общим охватом 358,6 тысячи человек. Чуть более 60% социальных контрактов заключены семьями с детьми (79,8 тысячи контрактов за 7 месяцев 2024 года), в том числе порядка 20% или 26,2 тысячи социальных контрактов заключено многодетными семьями", - говорится в сообщении. Согласно данным пресс-службы, 42,6% тех, кто заключил социальные контракты в этом году, решили начать свое дело. Кроме того, по словам первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной, порядка 15 тысяч из них выбрали индустрию красоты (26,9% из всех, кто использовал соцконтракт для старта бизнеса), 5,6 тысячи, или 10,1% открыли производство. Еще 3,6 тысячи, или 6,4% ведут строительные работы и услуги. "Кроме того, 16,8 тысячи тех, кто заключил социальный контракт в 2024 году, предпочли заниматься развитием личных подсобных хозяйств. При этом большая часть из них – 11,2 тысячи, или 66,5% – выбрала животноводство. Еще чуть более 2,6 тысячи займутся разведением домашней птицы", - уточнили в министерстве. В пресс-службе отметили, что всего с 2021 года заключено 934,4 тысячи социальных контрактов, в том числе 623,8 тысячи с семьями с детьми.

https://ria.ru/20240815/msp-1966248919.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

твой бизнес – новости, россия, ольга баталина