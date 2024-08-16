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Почти 360 тысяч соцконтрактов заключили семьи в России за семь месяцев года - РИА Новости, 16.08.2024
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Твой бизнес
 
11:36 16.08.2024
https://ria.ru/20240816/sotskontrakty-1966555561.html
Почти 360 тысяч соцконтрактов заключили семьи в России за семь месяцев года
Почти 360 тысяч соцконтрактов заключили семьи в России за семь месяцев года - РИА Новости, 16.08.2024
Почти 360 тысяч соцконтрактов заключили семьи в России за семь месяцев года
Российские семьи заключили 358,6 тысячи социальных контрактов за семь месяцев этого года - из них чуть более 60% являются семьями с детьми, сообщила... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T11:36
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские семьи заключили 358,6 тысячи социальных контрактов за семь месяцев этого года - из них чуть более 60% являются семьями с детьми, сообщила пресс-служба Минтруда РФ. "За семь месяцев 2024 года заключены 130,8 тысячи социальных контрактов с общим охватом 358,6 тысячи человек. Чуть более 60% социальных контрактов заключены семьями с детьми (79,8 тысячи контрактов за 7 месяцев 2024 года), в том числе порядка 20% или 26,2 тысячи социальных контрактов заключено многодетными семьями", - говорится в сообщении. Согласно данным пресс-службы, 42,6% тех, кто заключил социальные контракты в этом году, решили начать свое дело. Кроме того, по словам первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной, порядка 15 тысяч из них выбрали индустрию красоты (26,9% из всех, кто использовал соцконтракт для старта бизнеса), 5,6 тысячи, или 10,1% открыли производство. Еще 3,6 тысячи, или 6,4% ведут строительные работы и услуги. "Кроме того, 16,8 тысячи тех, кто заключил социальный контракт в 2024 году, предпочли заниматься развитием личных подсобных хозяйств. При этом большая часть из них – 11,2 тысячи, или 66,5% – выбрала животноводство. Еще чуть более 2,6 тысячи займутся разведением домашней птицы", - уточнили в министерстве. В пресс-службе отметили, что всего с 2021 года заключено 934,4 тысячи социальных контрактов, в том числе 623,8 тысячи с семьями с детьми.
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твой бизнес – новости, россия, ольга баталина
Твой бизнес, Твой бизнес – новости, Россия, Ольга Баталина

Почти 360 тысяч соцконтрактов заключили семьи в России за семь месяцев года

© iStock.com / Rob DalyСемья подписывает документы
Семья подписывает документы - РИА Новости, 1920, 16.08.2024
© iStock.com / Rob Daly
Семья подписывает документы
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МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Российские семьи заключили 358,6 тысячи социальных контрактов за семь месяцев этого года - из них чуть более 60% являются семьями с детьми, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
"За семь месяцев 2024 года заключены 130,8 тысячи социальных контрактов с общим охватом 358,6 тысячи человек. Чуть более 60% социальных контрактов заключены семьями с детьми (79,8 тысячи контрактов за 7 месяцев 2024 года), в том числе порядка 20% или 26,2 тысячи социальных контрактов заключено многодетными семьями", - говорится в сообщении.
Согласно данным пресс-службы, 42,6% тех, кто заключил социальные контракты в этом году, решили начать свое дело. Кроме того, по словам первого замминистра труда и социальной защиты РФ Ольги Баталиной, порядка 15 тысяч из них выбрали индустрию красоты (26,9% из всех, кто использовал соцконтракт для старта бизнеса), 5,6 тысячи, или 10,1% открыли производство. Еще 3,6 тысячи, или 6,4% ведут строительные работы и услуги.
"Кроме того, 16,8 тысячи тех, кто заключил социальный контракт в 2024 году, предпочли заниматься развитием личных подсобных хозяйств. При этом большая часть из них – 11,2 тысячи, или 66,5% – выбрала животноводство. Еще чуть более 2,6 тысячи займутся разведением домашней птицы", - уточнили в министерстве.
В пресс-службе отметили, что всего с 2021 года заключено 934,4 тысячи социальных контрактов, в том числе 623,8 тысячи с семьями с детьми.
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