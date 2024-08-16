https://ria.ru/20240816/soglashenie-1966706056.html

Соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию, заявили США

Соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию, заявили США - РИА Новости, 16.08.2024

Соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию, заявили США

Стороны переговоров в Дохе по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия, и теперь договоренность готова к... РИА Новости, 16.08.2024

2024-08-16T22:39

2024-08-16T22:39

2024-08-16T22:39

в мире

доха

сша

египет

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/05/07/1944297312_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_055ee3a4420351ffd50e8e5ca6c82bf1.jpg

ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Стороны переговоров в Дохе по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия, и теперь договоренность готова к подписанию, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США. "Чего нам удалось добиться, так устранить оставшиеся пробелы таким образом, что, данное соглашение, по нашему мнению, в основе своей теперь является готовым к подписанию", - сказал американский чиновник в ходе спецбрифинга. Представитель американской администрации проинформировал, что представители США и стран-партнеров до конца следующей недели проведут встречу в столице Египта Каире, чтобы финализировать достигнутую договоренность "раз и навсегда". "Мы достигли большого прогресса по ряду вопросов, над которыми вели работу. Должностные лица (палестинского движения - ред.) ХАМАС, разумеется, также присутствуют здесь, в Дохе, и высокопоставленные чиновники из Катара и Египта имели возможность пообщаться с ними в течение последних дней", - сообщил журналистам американский чиновник.

https://ria.ru/20240815/hamas-1966337563.html

https://ria.ru/20240808/netanjahu-1964948014.html

доха

сша

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, доха, сша, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году