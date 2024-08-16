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Соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию, заявили США
Соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию, заявили США - РИА Новости, 16.08.2024
Соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию, заявили США
Стороны переговоров в Дохе по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия, и теперь договоренность готова к... РИА Новости, 16.08.2024
2024-08-16T22:39
2024-08-16T22:39
2024-08-16T22:39
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ВАШИНГТОН, 16 авг - РИА Новости. Стороны переговоров в Дохе по прекращению огня в секторе Газа и обмену заложниками смогли устранить оставшиеся разногласия, и теперь договоренность готова к подписанию, заявил в пятницу журналистам высокопоставленный представитель администрации США. "Чего нам удалось добиться, так устранить оставшиеся пробелы таким образом, что, данное соглашение, по нашему мнению, в основе своей теперь является готовым к подписанию", - сказал американский чиновник в ходе спецбрифинга. Представитель американской администрации проинформировал, что представители США и стран-партнеров до конца следующей недели проведут встречу в столице Египта Каире, чтобы финализировать достигнутую договоренность "раз и навсегда". "Мы достигли большого прогресса по ряду вопросов, над которыми вели работу. Должностные лица (палестинского движения - ред.) ХАМАС, разумеется, также присутствуют здесь, в Дохе, и высокопоставленные чиновники из Катара и Египта имели возможность пообщаться с ними в течение последних дней", - сообщил журналистам американский чиновник.
https://ria.ru/20240815/hamas-1966337563.html
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в мире, доха, сша, египет, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Доха, США, Египет, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию, заявили США
Администрация США: соглашение по прекращению огня в Газе готово к подписанию