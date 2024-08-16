В Швейцарии отказались разблокировать активы российского миллиардера Хана
Суд в Швейцарии отклонил апелляцию миллиардера Хана о разблокировке средств
Герман Хан . Архивное фото
ЖЕНЕВА, 16 авг - РИА Новости. Федеральный суд Швейцарии отклонил апелляцию находящегося под санкциями российского миллиардера Германа Хана о разблокировании его активов, переданных после начала СВО членам его семьи, сообщает Швейцарская газета Handelszeitung со ссылкой на решение суда.
"Федеральный суд отклонил апелляцию клиента банка, попавшего под санкции. Предметом судебного решения стала заморозка дарения бывшего российского магната Германа Хана своему зятю", - сообщается в материале.
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Журналисты добавили, что после начала СВО Хан пытался перевести деньги своей жене, дочери и ее мужу в швейцарский банк в виде дарения.
"В случае с зятем речь идет о внушительной сумме в 20 миллионов швейцарских франков (23 миллиона долларов - ред.). Однако банк, название которого скрыто в опубликованном вчера судебном решении, не пошел на сотрудничество, заблокировал счет и сообщил об этом в Государственный секретариат по экономике (Seco). Банк ссылается на постановления Федерального совета о санкциях", - уточняют в Handelszeitung.
Швейцария не входит в состав ЕС и НАТО, однако Берн присоединился почти ко всем европейским санкциям против РФ с 24 февраля 2022 года. Берн заблокировал частные российские активы на сумму 8,42 миллиарда долларов в рамках санкций. Правительство Швейцарии также сообщило, что в стране заблокированы около 7,4 миллиарда швейцарских франков активов российского Центробанка (около 8,53 миллиарда долларов) и что Берн внимательно следит за международными дискуссиями по вопросу конфискации замороженных активов российского ЦБ и государства.